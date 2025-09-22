Oliver Pocher mit Fremdgeh-Spitze gegen seine Ex

Der Comedian reagiert auf eine Online-Umfrage zum Thema Fremdgehen. Darin wird behauptet, dass Männer häufiger Ausflüge in andere Betten machen. "Meiner Erfahrung nach nicht richtig", schreibt er trocken dazu. Auf wen er da wohl anspielt?

Oliver Pocher war nie ein Kind von Traurigkeit, wenn es um Beziehungen mit prominenten Damen ging – manchmal war es Liebe auf Zeit, manchmal ein kleines Kapitel im Boulevard. Aktuell sorgt der Comedian allerdings weniger mit einer neuen Frau an seiner Seite für Schlagzeilen, sondern mit einem durchaus vielsagenden Posting in seiner Instagram-Story. Darin geht es – ganz direkt – ums Thema Fremdgehen.

Pocher: „Meiner Erfahrung nach nicht richtig“

„Gehen Männer häufiger fremd als Frauen?“ – diese Frage stand in der Story im Raum. Pochers knapper Kommentar dazu: „Interessant. Aber meiner Erfahrung nach nicht richtig.“

Mehr ließ sich der 47-Jährige allerdings nicht entlocken. Weder erklärte er, worauf er sich genau bezieht, noch wurde klar, ob er selbst Betroffener – in welcher Form auch immer – war. Die Andeutung bleibt also im Raum stehen. Ein Grund mehr, einen Blick auf die Beziehungshistorie des Entertainers zu werfen.

Ein Liebesleben mit vielen prominenten Namen

Seine erste öffentlich bekannte Beziehung hatte Oliver Pocher mit Schauspielerin Jessica Schwarz. Die beiden lernten sich im Jahr 2000 über den Musiksender VIVA kennen – die Liebe hielt allerdings nicht lange. Von 2002 bis 2004 war Pocher mit Moderatorin Annemarie Carpendale (damals noch Warnkross) liiert. Heute ist sie mit Schauspieler Wayne Carpendale verheiratet und Mutter eines Sohnes.

Deutlich länger dauerte die Beziehung zu Monica Ivancan – der ersten Bachelorette im deutschen Fernsehen. Ganze vier Jahre (2005–2009) waren die beiden ein Paar. Ebenfalls vier Jahre dauerte die Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden (2009–2013), mit der er drei Kinder hat. Trotz der Trennung pflegen die beiden heute ein freundschaftliches Verhältnis und betreiben gemeinsam einen erfolgreichen Podcast.

Danach war Pocher zwei Jahre mit Tennisprofi Sabine Lisicki zusammen (2013–2015). 2016 folgte die Beziehung mit Amira Aly, die später in einer Ehe mündete. Lange Zeit galten die beiden als echtes Traumpaar – bis zur Trennung im Jahr 2023. Seither liefern sich die Ex-Partner regelmäßig mediale Schlagabtäusche – ein echter Rosenkrieg mit Ansage.

Amira Aly und Christian Düren © Getty

Aktuell: Funkstille in Liebesdingen

Nach dem Beziehungs-Aus mit Amira Aly ist es in Sachen Liebe ruhig um Oliver Pocher geworden – zumindest öffentlich. In einem aktuellen Posting zeigt er sich nüchtern und desillusioniert, was das Thema betrifft. Das Liebeskarussell steht still – und es sieht nicht danach aus, als würde es sich bald wieder drehen.

Ob seine Instagram-Andeutung also eine private Spitze war, bleibt Spekulation. Fest steht: In Sachen Beziehung hat Pocher schon einiges erlebt – und teilt das gerne, wenn auch manchmal nur zwischen den Zeilen.