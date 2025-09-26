So kamen sich Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc wieder näher

Trennung, Streit, Kontaktabbruch – und jetzt eine gemeinsame Reality-Serie: Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc wagen für Tochter Snow einen öffentlichen Neuanfang. Mit der "Bild"-Zeitung sprachen sie über ihre Pläne

Die Beziehung der beiden war von Höhen und Tiefen geprägt: Liebe, Trennung, Rosenkrieg, Gerichtsstreit und sogar kompletter Kontaktabbruch. Nun wollen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (30) ihre Geschichte in einer eigenen Reality-TV-Serie erzählen, die noch 2025 bei Sky starten soll.

Wieder Kontakt nach Jahren Funkstille

Jimi sah seine Tochter Snow fast drei Jahre lang nicht – zuletzt, als sie vier Monate alt war. Erst vor rund einem Jahr begannen er und Yeliz wieder miteinander zu sprechen. "Kontakt haben wir wieder, seitdem er Single ist", so Yeliz im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Auf eine "ehrliche Entschuldigung" warte sie allerdings bis heute. Jimi kündigte an, dies nachholen zu wollen.

© MG RTL D / Arya Shirazi

Vaterrolle im Alltag

Seit Ende 2024 besucht Jimi regelmäßig Yeliz und die gemeinsame Tochter in Hannover. Dort unterstützt er im Haushalt – ob Müll rausbringen oder Geschirrspüler ausräumen. "Er war immerhin dreieinhalb Jahre nicht da. Jetzt gehört das auch dazu", sagt Yeliz. Jimi ergänzt: "Ich helfe, wo ich kann."

Haftstrafe und Rückkehr

Im Sommer 2025 sorgte ein anderes Kapitel für Schlagzeilen: Jimi wurde am Hamburger Flughafen festgenommen, weil er in Österreich eine offene Hotelrechnung nicht beglichen hatte. Nach Auslieferung nach Innsbruck kam er gegen Kaution frei, später verurteilte ihn das Landgericht zu einer Geldstrafe von 18.000 Euro. Yeliz erinnert sich: "Gerade hatte er wieder einen Platz im Leben meiner Tochter bekommen – und plötzlich war er weg."

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zwischen Glamour und Schulden. © Getty Images

Heute wieder vereint – aber getrennt

Aktuell sind beide Singles. Jimi: "Für eine Beziehung hätte ich gerade keinen Kopf." Yeliz macht klar, dass sie im Zweifel mitreden würde, wenn eine neue Frau in das Leben ihrer Tochter tritt. Wichtig sei beiden vor allem eines: "Dass wir uns als Familie nicht verlieren" (Jimi). Yeliz betont: "Hauptsache, Snow hat ihren Papa."