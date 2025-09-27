Eric Stehfest spricht offen über Liebes-Aus mit Edith

Sie galten als unzertrennlich, meisterten gemeinsam Süchte, Traumata und Rückschläge. Nun ist die Liebe zwischen Eric (34) und Edith Stehfest (28) zerbrochen. Seit rund dreieinhalb Monaten gehen der Ex-GZSZ-Star und die Sängerin getrennte Wege

"Es war keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste", erklärte Eric Stehfest auf Instagram. Gegenüber der "Bild" schildert er die Hintergründe: "Wir haben uns gegenseitig heruntergezogen, statt uns Halt zu geben."

Das Paar, das sich oft als Seelenverwandte bezeichnete, hatte lange offen über seine Probleme gesprochen. Eric lebt seit Jahren mit paranoider Schizophrenie, kämpfte mit Drogenabhängigkeit und Depressionen. Auch Edith hatte eine schwere Vergangenheit mit Abhängigkeitserkrankungen, beide galten seit Jahren als clean. Doch die Belastungen der vergangenen Monate führten zum endgültigen Bruch.

Eric mit Ehefrau Edith. © Getty Images

"In der Akutphase meiner Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen", so Eric. Schon im Oktober 2024 hatte er sich auf Ediths Drängen in eine Klinik einweisen lassen. In Interviews beschrieb er seine Krankheit als ständiges Wechselspiel von Höhenflügen, Misstrauen und Selbstzweifeln: "Ich bestehe aus drei Erics und alle leben in unterschiedlichen Realitäten."

Vor zwei Jahren zog die Familie ins Eichsfeld, um mit Unterstützung von Erics Angehörigen besser Karriere und Alltag zu verbinden. Doch auch das half nicht – inzwischen ist Eric aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.

So geht es weiter

Eine Scheidung ist vorerst nicht geplant. "Edith nimmt sich jetzt die Freiheit, sich neu zu sortieren und Kraft zu sammeln", sagt Eric. "Wir können uns vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann wieder näher zusammenleben – mit neuen Partnern."

Besonders wichtig seien den beiden die Kinder Aaron und Aria. Während die kleine Tochter kaum etwas von der Trennung mitbekomme, sei Sohn Aaron bereits sensibler. "Ich spreche offen mit ihm über meine Gefühle. Wichtig ist, dass beide spüren: Sie sind geliebt und bekommen Wärme – egal, was zwischen uns Erwachsenen passiert."