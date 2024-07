Flightright-Index 2024: Die schlechtesten Airlines Europas

Welche europäischen Airlines stornieren die meisten Flüge oder sind am unpünktlichsten? Wer zahlt am langsamsten Entschädigung? Wie unzufrieden sind Passagiere mit dem Kundenservice? Flightright, ein Verbraucherportal für Fluggastrechte, hat die 20 größten Airlines Europas unter die Lupe genommen.

Der Flightright-Index bewertet jährlich die 20 größten europäischen Fluggesellschaften in den Kategorien Zuverlässigkeit, Zahlungsverhalten und Kundenmeinung. Überraschenderweise schneiden in diesem Jahr nicht die Billigfluglinien am schlechtesten ab, sondern zwei Premium-Fluggesellschaften.

Die zwei schlechtesten Airlines Europas

Auf den beiden hinteren Plätzen liegen ausgerechnet die zwei Schwergewichte der europäischen Flugbranche: British Airways (2,09 Sterne) und Lufthansa (2,10 Sterne) erhielten im Flightright-Index 2024 die niedrigsten Gesamtbewertungen (Höchstwertung 5 Sterne). Beide Airlines zeigten in mehreren Kategorien schwache Leistungen und erzielten dadurch die schlechtesten Gesamtergebnisse. Den drittletzten Platz belegt die irische Aer Lingus.

Austrian Airlines zählt zu den besten Fluggesellschaften Europas

Die niederländische Transavia (3,49 Sterne) und Austrian Airlines (3,25 Sterne) stellten sich hingegen als Gewinner heraus. Transavia schnitt vor allem wegen der guten Performance in den Bereichen Zuverlässigkeit und Zahlungsverhalten gut ab. Austrian Airlines punktet bei der Kundenzufriedenheit und erlangte in dieser Kategorie den ersten Platz.

Billig-Airlines wie Wizz Air, Ryanair und easyJet liegen überraschenderweise im Mittelfeld.

Das Ranking im Überblick

Airline Gesamtnote Zuverlässigkeit Zahlungen Zufriedenheit 1. British Airways 2,09 2 2 2,28 2. Lufthansa 2,10 2 2 2,29 3. Aer Lingus 2,30 3 2 1,89 4. KLM 2,38 2 3 2,15 5. Air Dolomiti 2,52 2 3 2,56 6. Turkish Airlines 2,52 2 3 2,56 7. Wizz Air 2,60 4 2 1,79 8. Vueling 2,61 4 2 1,82 9. Swiss 2,63 3,5 2 1,82 10. Ryanair 2,65 4 2 1,82 11. TAP Portugal 2,76 3 3 2,27 12. easyJet 2,76 4 2 1,96 13. Wideroe 2,95 3,5 3 2,35 14. Eurowings 2,98 3,5 3 2,45 15. Discover 3,00 2,5 4 2,42 16. Air France 3,14 3 4 2,42 17. Iberia 3,29 4,5 3 2,11 18. Condor 3,21 4 3 2,63 19. Austrian 3,25 3 4 2,74 20. Transavia France 3,49 4,5 4 1,98

„Unser Index macht deutlich, dass es erhebliche Unterschiede in der Servicequalität und Zuverlässigkeit der Fluggesellschaften gibt. Diese Transparenz ist entscheidend, damit Kunden eine bestmögliche Entscheidung treffen können und Airlines verstehen, wo ihre Dienstleistungen verbesserungswürdig sind. Vor allem die großen Airlines Lufthansa, British Airways und KLM müssen sich in vielen Bereichen deutlich verbessern“, sagt Oskar de Felice, Leiter der Rechtsabteilung und Fluggastrechtsexperte bei Flightright.