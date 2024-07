× Österreich unter Top 3: Die mächtigsten Reisepässe der Welt

Wer reisen will, braucht einen Pass. Mit bestimmten Reisepässen genießt man besonders große Reisefreiheit. Ein neues Ranking gibt Aufschluss über die mächtigsten Reisepässe der Welt.

Sich frei in der Welt bewegen und fast jedes Land ohne Probleme bereisen können, ist ein Privileg, das wir schon fast als selbstverständlich ansehen. Doch diese Reisefreiheit ist nicht in jedem Land gegeben. Die britische Beratungsfirma „Henley & Partners“ kürt jedes Jahr den mächtigsten Reisepass der Welt. Das „Passport-Ranking“ basiert dabei auf dem Kriterium, in wie vielen Ländern Passinhaber:innen visumfrei einreisen können. Auch Österreich mischt an der Spitze mit.

Das sind die mächtigsten Reisepässe der Welt 2024

Das Ranking zeigt, wie wertvoll eine Staatsbürgerschaft, ein gutes Sozialsystem und Reisefreiheit sein können. Als alleiniger Spitzenreiter der mächtigsten Reisepässe geht Singapur hervor. Besitzer:innen dieses Passes können in ganze 195 Länder einreisen, ohne ein Visum beantragen zu müssen. Den zweiten Platz teilen sich Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Japan mit 192 visumfreien Staaten. Im Vergleich zum letzten Ranking vom Jänner 2024 sind das zwei Länder weniger.

Der österreichische Reisepass zählt zu den wertvollsten der Welt

Der österreichische Passt zählt weiterhin zu den wertvollsten der Welt. Im Index landet unser Pass auf Platz 3 zusammen mit Finnland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Südkorea und Schweden. Bürger:innen dieser Länder können in 191 Staaten ohne Visum einreisen. Im Allgemeinen liegen Pässe der europäischen Länder im internationalen Ranking der Reisefreiheit weit vorn.

Die Top 10 der mächtigsten Reisepässe

Singapur: 195 Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Spanien: 192 Österreich, Finnland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Südkorea, Schweden: 191 Belgien, Dänemark, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, Vereinigtes Königreich: 190 Australien, Portugal: 189 Griechenland, Polen: 188 Kanada, Tschechien, Ungarn, Malta: 187 USA: 186 Estland, Litauen, Vereinigte Arabische Emirate: 185 Island, Lettland, Slowakei, Slowenien: 184

Diese Länder haben am wenigsten Reisefreiheit

Der Abstand zwischen den Spitzenreitern und den Schlusslichtern ist laut Index heuer größer als je zuvor. Länder, deren Reisepass die Besitzer:innen eher einschränkt, als ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, gibt es leider auch. Wenig überraschend landen Irak (31 Ziele), Syrien (29 Ziele) und Afghanistan (28 Ziele) auf den letzten drei Rängen. Bürgerkriege, ein schlechtes Sozialsystem und das Taliban-Regime sind verantwortlich für diese Negativ-Bilanz.