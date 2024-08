Sexy Schuhe: Silvia Schneider im Talk über ihre neue Schuh-Kollektion

Multitalent und Designerin Silvia Schneider landet den nächsten Coup – und lanciert ihre erste Schuh-Kollektion zusammen mit Humanic.

Eine feminine Handschrift zeichnet ihre Kreationen seit jeher aus. Bis dato verwöhnte Silvia Schneider, Moderatorin, Schauspielerin, Tänzerin und Modedesignerin, ihre Fans mit Dirndln, Ballroben, Smokings, Dressing Gowns und vielem mehr. Doch sie wäre nicht Österreichs bekannteste Multitaskerin, hätte sie sich für diesen Modeherbst nicht schon wieder etwas Neues einfallen lassen. Am 3. September präsentiert die 42-Jährige ihre erste Schuhkollektion, die sie in Kooperation mit Humanic kreierte.„Ich möchte mit dieser Kollektion Frauen ermutigen und ihnen die Möglichkeit schenken, selbstbewusst und stark durch den Alltag zu gehen“, so das Credo der Powerlady, die Klassik, Stil und Eleganz fusionieren wollte.

„Das Vorhaben ist gelungen“, wie sie selbst im MADONNA-Talk sagt. Ab 4. September sind edle Pumps, Stiefeletten, Overknees und Loafers, sowie die passenden Accessoires dazu in ausgewählten Humanic-Stores, bei Shoe4You und unter humanic.net erhältlich. Einen exklusiven Ausblick gewährt Silvia Schneider hier und verrät, was sie im Rahmen der Kooperation gelernt hat – und was einen sexy Schuh wirklich ausmacht...

„Ein tiefes Schuh-Dekolleté ist das Geheimnis schöner Schuhe“, so Silvia Schneider über ihre Pumps-Kreation für Humanic. Modell „Marlene“ um 99,95 Euro. Ab 4.9. im Handel und unter humanic.net. © HUMANIC ×

Nach Dirndln, Ballroben, Sommerkleidern und vielem mehr präsentieren Sie nun Ihre erste Schuhkollektion – warum hat Sie diese Kooperation besonders gereizt?

Silvia Schneider: Weil Frauen in guten Schuhen die Welt erobern können! Mich hat die neue Herausforderung total gereizt und ich wollte unbedingt etwas zeitlos Elegantes erschaffen, das möglichst viele Frauen begeistert und sie zu Höchstleistungen auflaufen lässt.

Was macht einen sexy Schuh für Sie aus?

Schneider: Ein tiefes Schuh-Dekolleté. Das ist das Geheimnis. Es streckt optisch das Bein enorm. Ich habe bei den Pumps enorm viel Wert daraufgelegt. Ich wollte die perfekte Lösung zwischen gutem Halt und möglichst tiefem Dekolleté. Es ist gelungen.

Sie haben auch viele Overknees in die Kollektion integriert...

Schneider: Ja, Overknees sind das absolute Must-have! Ihre elegante Spitze und der 9 Zentimeter hohe Absatz verlängern das Bein, während sie jedem Outfit einen modernen und glamourösen Touch verleihen. Perfekt für alle, die auffallen möchten.

„Overknees sind das absolute Must-have“, weiß TV-Beauty und Modedesignerin Silvia Schneider, die deshalb diesen Klassikern (in Silber oder Schwarz erhältlich um 149,95 Euro bei Humanic) ihren Vornamen gab. © HUMANIC ×

Inwiefern hat sich die Entstehung dieser Kollektion von jener Ihrer anderen modischen Werke unterschieden? Haben Sie etwas Spezielles dazugelernt?

Schneider: Natürlich! Ein ganz neues Handwerk! Schuhe zu entwerfen und zu fertigen, ist eine absolute Kunst. Ich bin da ganz tief eingetaucht. Perfekter Leisten, gute Passform, die ideale Form, stabiler Stand, hochwertige Materialien. Ich wollte für diese Kollektion von allem das Beste zusammenführen. Mein Herz steckt da drinnen.

Es sind kaum flache Modelle dabei – warum stehen Sie auf hohe Schuhe?

Schneider: Es sind flache Schuhe dabei. Loafer, flache Stiefel und Keilabsatz. Das zählt auch! (lacht)