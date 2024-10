Hollywoods Traumpaar: Clooneys verraten Ehe-Geheimnis

Letzte Woche feierten George und Amal Clooney ihren 10. Hochzeitstag. Selbst nach 10 Jahren ist das Paar immer noch überglücklich. Wir verraten ihr Glücksrezept.

Vor zehn Jahren gaben sich George und Amal Clooney in Venedig das Jawort – an genau diesem traumhaften Ort feierte das Paar vergangene Woche auch seinen 10. Hochzeitstag. Das Hollywood-Traumpaar, mittlerweile stolze Eltern der siebenjährigen Zwillinge Ella und Alexander, blickt auf ein ereignisreiches Jahrzehnt voller Höhen und Tiefen zurück. Ihre Ehe wurde immer wieder auf die Probe gestellt, sei es durch Gerüchte über Ehekrisen, vermeintliche Affären oder Spekulationen über Georges Sexualität. Doch trotz dieser Herausforderungen haben George und Amal stets zueinandergefunden – selbst in den schwierigsten Zeiten.

So verliebt wie am ersten Tag: Vor zehn Jahren feierten Amal und George Clooney in Venedig ihre Traumhochzeit. Nun feierte das Paar bei den Filmfestspielen 10 Jahre Liebe.

"Hatten noch nie einen Streit"

In einem gemeinsamen Interview vor zwei Jahren mit Gayle King bei "CBS Mornings" sprachen die Clooneys offen über ihr gemeinsames Glück und ihre Liebe. "Im Zentrum steht die Liebe", betonte George damals. "Das ist das einzige Geheimnis." Für ihn sei ihre Ehe "das Einfachste, was wir je gemacht haben. Wir hatten noch nie einen Streit."

Amal stimmte ihrem Mann zu und fügte hinzu: "Es ist zu 99 Prozent Glück, die richtige Person zu finden." Sie sei überrascht gewesen, wie schnell und intensiv sich ihre Beziehung entwickelt habe. George sei von Anfang an offen gewesen, und genau das habe sie überzeugt.

Er kann den Blick nicht von ihr lassen! Amal und George Clooney sind mittlerweile Eltern von Zwillingen.

Das Glücksrezept der Clooney-Ehe

Doch auch bei den Clooneys war nicht immer alles perfekt. Ein Insider berichtet, dass sich zwischenzeitlich eine Distanz zwischen ihnen eingeschlichen habe: "Alles war selbstverständlich." Eine Phase, die viele Paare durchleben, wenn der Alltag und die Verpflichtungen die Beziehung dominieren und Romantik in den Hintergrund rückt. Doch George und Amal haben daraus gelernt und bewusst Wege gefunden, um ihre Verbindung zu stärken.

Ihr Rezept für eine glückliche Ehe? Offenheit, Verständnis und die Fähigkeit, immer wieder zueinanderzufinden – selbst dann, wenn das Leben sie vor Herausforderungen stellt. Während andere Paare sich trennen oder in einer bloßen Zweckgemeinschaft verharren, gelingt es ihnen, ihrer Beziehung stets neuen Schwung zu verleihen. Sie wissen: Ohne Kompromisse funktioniert keine Partnerschaft!