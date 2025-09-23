Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Christa Kummer
© APA/ORF/THOMAS RAMSTORFER

Sie ist wieder da

Nicht im ORF: Christa Kummer feiert Wetter-Comeback

23.09.25, 07:49
Teilen

Sie kann es nicht lassen: Christa Kummer meldet sich nach ihrem ORF-Abschied mit einem Wetterposting auf Facebook zurück – Thema war der Herbstbeginn. 

Am Montag, 22. September, um 20:19 Uhr begann der astronomische Herbst. Auf Facebook erklärte Meteorologin Christa Kummer, dass sich dieser nach der Stellung der Erde zur Sonne richtet. Er fällt auf die Tagundnachtgleiche, also den Moment, an dem Tag und Nacht weltweit nahezu gleich lang sind. Zu diesem Zeitpunkt überquert die Sonne den Himmelsäquator von Norden nach Süden – die Tage würden kürzer, die Nächte länger.

 

Je nach Schaltjahr kann der astronomische Start auch auf den 23. September fallen. Der meteorologische Herbst hingegen beginnt fix am 1. September. Dabei geht es um gleich lange Zeiträume von drei Monaten, ein System, das im 19. Jahrhundert mit den Wetteraufzeichnungen eingeführt wurde.

Neues Kapitel nach ORF-Abschied

Christa Kummer hatte nach rund 30 Jahren ihre letzte ORF-Wettersendung am Freitag moderiert. Dabei dankte sie dem Team und ihrem Publikum. „Dankbar für eine lange Reise und bereit für ein neues Kapitel“, erklärte sie. Auf Facebook schrieb sie dazu: „Los geht‘s! Viele Abenteuer warten.“

Zukunftspläne offen

Wohin es sie beruflich zieht, ließ Kummer bislang offen. Klar ist aber, dass sie nicht in Pension geht. Abseits des Fernsehens hält die Geowissenschaftlerin und Theologin Vorträge, etwa zum Thema Klimawandel. Vor ihrer TV-Karriere arbeitete sie unter anderem als Lehrerin und Klimatologin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden