Christa Kummer: "Einfach nur Natur!" - So "nackt" kennen wir die Wetter-Lady nicht

Christa Kummer setzt nach dem ORF-Aus auf Natur pur!

Ex-ORF-Urgestein Christa Kummer wurde für ihre Kompetenz und Souveränität als Moderatorin geschätzt, doch auch ihr Style hinterließ bleibenden Eindruck: Gewellte Haare, Etui-Kleid oder Hosenanzug in modischen Farben und dazu hohe Hacken, in denen sie sich geschmeidig vor der Wetterkarte bewegte: So kennen und lieben Fans Kummer.

Mehr zum Thema

Teilt ihr Wissen

Das Aus beim ORF kam bekanntermaßen überraschend, doch Kummer lässt sich nicht weiter beirren und macht, was sie am besten kann, nur eben auf ihrer Insta-Seite. Dort spricht sie übers Wetter, gibt Ausblick und verbreitet auch ihr umfassendes Wissen über die heimische Pflanzenwelt.

Einfach nur Natur!

Nun zeigt sich Kummer von einer bislang unbekannten Seite: Für einen neuen Beitrag hat sie ihre Heels mit Wanderschuhen getauscht, den taillierten Blazer mit einer Fleece-Jacke und Lockenkopf mit Basecap. Kurzum: Kummer zeigt sich ganz natürlich! Und dieser Look, der steht ihr auch bestens und ist perfekt für den Anlass. Nämlich den Tag, den sie am Stausee Dobra, in der Herbstsonne, verbrachte.