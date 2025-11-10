Ex-ORF-Wetterlady Christa Kummer entsetzt über Lamarr-Abriss

Auf Instagram macht die smarte Moderatorin ihrem Ärger über den Abriss des Rohbaus von René Benkos geplanten Kaufhaus Luft.

"Viele Jahre Signa Rohbau Stillstand und jetzt wird der neu gebaute Rohbau wieder abgerissen. Da hab ich schon gestaunt", postet Christa Kummer auf ihrem Instagram-Profil, als sie am einstigen Benko-Prestigeobjekt vorbeikam. Zwei Jahre lang stand das Luxus-Kaufhausprojekt der Signa "Lamarr" unfertig auf der Mariahilfer Straße. Mittlerweile ist der Abriss durch den neuen Eigentümer, der Stumpf Development GmbH im vollen Gange, und dieser reduziert das Gebäude runter bis auf den ersten Stock, ehe neu gebaut wird."

"Verschwendung von Ressourcen"

"Das schmerzt schon, Vernichtung vom Millionen oder Belebung der Wirtschaft?", ärgert sich Kummer und schreibt weiter von "Verschwendung von Ressourcen auf höchstem Niveau! Na irgenwer wird sich schon was dabei denken!" Der Rückbau durch die jetzigen Besitzer ist seit Sommer im Gange, ein Abschluss ist geplant bis Ende des Jahres. Vom achten bis zum ersten Stock wird das Gebäude abgerissen, die historische Fassade bleibt aber.

Christa Kummer © ORF/Thomas Ramstorfer

Neuer Plan

© Oleksandr Melnyk, TU Wien

Dabei ist es nicht unüblich, dass beim Verkauf eines Rohbaus der neue Besitzer auch ein neues Konzept dafür hat. Dafür muss das Gebäude vorher allerdings geschliffen werden. Laut dem neuen Eigentümer ist konkret vorgesehen, auf rund 12.000 Quadratmetern im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Verkaufsflächen zu errichten. Darüber sollen auf 15.500 Quadratmetern 200 Wohnungen mit Freiflächen entstehen. Im hinteren Gebäudeteil soll ein Hotel mit 220 Zimmern einziehen.