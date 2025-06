Abrisspläne für Lamarr-Baustelle sind jetzt bekannt

Das Signa-Projekt "Lamarr" wird nun unter dem Namen "Mariahilfer Straße 10-18" fortgeführt. Der Startschuss für den Um- und Neubau soll noch im Juli erfolgen.

Die Pläne zum Teilabriss des Signa-Projekts "Lamarr" auf der Mariahilfer Straße in Wien werden konkreter. Wie die "ZiB2" des ORF berichtete, wurden Anrainer Mittwochabend über das Vorhaben informiert. Demnach sollen statt eines Luxuskaufhauses 200 Wohnungen entstehen. Der seit Monaten stillstehende Rohbau soll bis zum ersten Stock abgetragen werden.

Festhalten will der neue Eigentümer, die Stumpf Development GmbH, am Hotelprojekt im hinteren Bereich des Grundstücks, berichteten Anrainer von der Informationsveranstaltung. Auch die öffentlich zugängliche Dachterrasse soll dem Vernehmen nach weiterhin realisiert werden. Das neue Haus soll urbanes Wohnen und Leben, Lifestyle-Hotellerie und nachhaltige Architektur vereinen.

Neuer Projektname

Mit den neuen Plänen für den Rohbau ändern sich auch die Projektbezeichnung. So wird der einstige Hollywood-Star Hedy Lamarr nicht mehr Namensgeberin sein, das Projekt wird nun unter dem Namen "Mariahilfer Straße 10-18" fortgeführt.

Der Startschuss für den Um- und Neubau soll noch im Juli erfolgen. Nach dem ersten Teilabriss in den nächsten Wochen und Monaten will man Ende des Jahres mit Arbeiten in den Untergeschoßen beginnen. Mit 2026 starten dann die oberirdischen Baumaßnahmen. Im Anschluss werden noch die Außenanlagen bzw. die neue Begegnungszone in der Karl-Schweighofer-Gasse umgesetzt. Die Fertigstellung und Eröffnung des Projektes wird für Ende 2027 bzw. Anfang 2028 erwartet.

Nutzungsarten im Überblick

Retail: Hochwertige Retailflächen in den Geschossen 1. UG, EG und 1. OG auf insgesamt rund 12.000 m²

Hochwertige Retailflächen in den Geschossen 1. UG, EG und 1. OG auf insgesamt rund 12.000 m² Wohnen: Rund 200 moderne Wohnungen mit Freiflächen vom 2. bis 8. OG auf insgesamt rund 15.500 m²

Rund 200 moderne Wohnungen mit Freiflächen vom 2. bis 8. OG auf insgesamt rund 15.500 m² Hotel: 4-Sterne-Hotel der Lifestyle Kategorie mit rund 220 Zimmern

4-Sterne-Hotel der Lifestyle Kategorie mit rund 220 Zimmern Terrasse: Öffentlicher Dachpark ohne Konsumzwang auf rund 1.000 m²

"Mit dem Um- und Neubau setzen wir einen Akzent für eine attraktive Nutzungsmischung in der Mariahilfer Straße, die sowohl für Bewohner:innen, für Gäste als auch für Gewerbebetriebe anziehend ist", erklärt DI Stefan Zöser, Geschäftsführer der STUMPF Development GmbH. "Als Investor schaffen wir Architektur und Räume, die nachhaltig, lebendig und zukunftsfit sind."