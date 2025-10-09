Zwei Jahre lang stand das Luxus-Kaufhausprojekt der Signa "Lamarr" unfertig auf der Mariahilfer Straße. Mittlerweile ist der Abriss durch den neuen Eigentümer im vollen Gange, und dieser reduziert das Gebäude runter bis auf den ersten Stock, ehe neu gebaut wird.

Eine Tochterfirma der Stumpf Gruppe des Wiener Investors Georg Stumpf hatte das unfertige Kaufhaus im Herbst 2024 aus der Insolvenz der Signa-Gruppe von Rene Benko gekauft, für kolportierte 100 Millionen Euro. Das Konzept von damals wurde aber nicht gänzlich übernommen.

Der Rückbau durch die jetzigen Besitzer Stumpf Development GmbH ist seit Sommer im Gange, ein Abschluss ist geplant bis Ende des Jahres. Vom achten bis zum ersten Stock wird das Gebäude abgerissen, die historische Fassade bleibt aber.

Öffentliche Dachterrasse ist verpflichtend

Laut dem neuen Eigentümer ist konkret vorgesehen, auf rund 12.000 Quadratmetern im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Verkaufsflächen zu errichten. Darüber sollen auf 15.500 Quadratmetern 200 Wohnungen mit Freiflächen entstehen. Im hinteren Gebäudeteil soll ein Hotel mit 220 Zimmern einziehen.

Das geplante Hotel und die öffentlich zugängliche Dachterrasse - jedoch ohne Gastronomie - waren bereits Teil des ursprünglichen Nutzungskonzepts. Die Terrasse muss umgesetzt werden, da dort ein Nutzungsrecht (Servitut) vereinbart wurde, das vor allem dem Bezirk ein großes Anliegen war. Gibt es die Freifläche nicht, wird es auch keine Fertigstellungsanzeige geben, betonte man im Rathaus.

© Roman Fuhrich

Auch eine Änderung des Nutzungskonzepts ist erlaubt, da die Widmung in diesem Gebiet auch Wohnnutzung zulässt. Nötig ist nur ein eigenes Bauansuchen. Allerdings sind Handelsflächen in den unteren Etagen notwendig, da das Objekt in einer Geschäftszone liegt. Insgesamt wird das Volumen reduziert, stattdessen werden großzügige Innenhöfe errichtet, hieß es in einer Aussendung.

Nächste Benko-Immobilie folgt?

Sobald der Abriss vollendet ist, geht es an die Adaptierungen in den Untergeschossen. Erst 2026 werden im vorderen Teil neu gebaut sowie Anpassungen im Hoteltrakt vorgenommen. Ausgebaut wird Stand heute erst im Herbst 2026. Ist dieser Prozess abgeschlossen, geht es an die neue Begegnungszone in der Karl-Schweighofer-Gasse.

Mit der Fertigstellung des Projektes rechnet der Eigentümer Stumpf Development GmbH "Ende 2027 bzw. Anfang 2028". Laut der deutschen "Immobilien Zeitung" arbeitet Stumpf auch an einer weiteren Benko-Immoblie, nämlich dem berühmt-berüchtigten Galaria Kaufhof am Berliner Ku'damm für demnach 155 Millionen Euro.