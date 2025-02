× Kein Scherz: Le Burger bietet Krapfen-BBQ-Burger an

Zur Faschingszeit gehören Krapfen einfach dazu – und inzwischen gibt es sie in den wildesten Geschmacksrichtungen. Doch Le Burger setzt jetzt noch einen drauf und präsentiert eine besonders skurrile Kreation: den Krapfen-BBQ-Burger!

Dieses Jahr stellt das Wiener Familienunternehmen Le Burger eine wahre Geschmacksexplosion vor: den Krapfen-BBQ-Burger. Eine wilde, rauchige Komposition, die alle Sinne ansprechen soll.

Eine rauchige Versuchung für die Faschingszeit

Der neue Krapfen-BBQ-Burger vereint scheinbar unvereinbare Welten: die herzhafte BBQ-Kultur Amerikas trifft auf die süße Wiener Backtradition. Der saftige Burger ist eine Mischung aus frisch gebackenem Krapfen, veredelt mit einer Ahorn-Speck-Glasur, Marillenmarmelade, knusprigem Bacon und einem perfekt gegrillten Rindfleisch-Patty. Das i-Tüpfelchen? Eine rauchige BBQ-Sauce, die dem Burger den finalen Kick verleiht.

© Robin Consult ×

„Mit der BBQ-Variante bieten wir in diesem Jahr eine neue Geschmackskombination, die es so noch nie gegeben hat: süß, salzig, fruchtig und rauchig! Das Ergebnis ist ein Burger, der alle Geschmackssinne anspricht.“, sagt Le Burger COO Daniel Chuchlik. „Der Krapfen-Burger ist bei uns mittlerweile eine feste Tradition, denn unsere Gäste fragen schon Wochen vorher auf Social Media nach, wann es endlich so weit ist."

Vom Social-Media-Hype zum Faschings-Fixstarter

Was ursprünglich als einmalige Aktion auf den Social-Media-Seiten von Le Burger begann, hat sich zu einer heiß ersehnten jährlichen Tradition entwickelt. Die Nachfrage steigt Jahr für Jahr, und selbst Wochen vor dem Faschingsbeginn fragen die Fans auf den sozialen Netzwerken nach, wann es endlich wieder so weit ist.

„Wir lieben es, klassische Rezepte mit modernen Trends zu kombinieren und unseren Gästen jedes Jahr etwas Besonderes zu bieten.“, freut sich Chuchlik.

Nicht verpassen: Der Krapfen-BBQ-Burger bei Le Burger

Vom 4. bis 9. März gibt es diese süß-pikante Köstlichkeit in den Filialen von Le Burger in Österreich und Deutschland – für nur 8,90 Euro.