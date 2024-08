× Völlig verändert: Katie Price schockiert Fans mit Beauty-Eingriff

Katie Price steht offen zu ihren Schönheitseingriffen und hat sich schon unzählige Male unters Messer gelegt. Vor Kurzem ließ sie sich bereits zum sechsten Mal das Gesicht straffen und ist danach kaum wiederzuerkennen.

Ob Brüste, Nase oder Lippen – die Britin hat schon vieles machen lassen. Doch aufhören kommt für Katie Price offenbar nicht infrage. Vor ein paar Wochen reiste das Model für eine weitere Beauty-OP sogar nach Istanbul und ließ ein Facelift für rund 11.700 Euro durchführen. Es ist bereits das sechste Mal, dass sich die 46-Jährige das Gesicht hat straffen lassen. Auf Instagram präsentierte die fünffache Mutter jetzt das Ergebnis, doch ihre Fans scheinen nicht sonderlich begeistert zu sein.

Katie Price ist nach Facelift kaum zu erkennen

Obwohl Katie Price aktuell mehrere Millionen Schulden sowie ein offenes Insolvenzverfahren haben soll, hielt sie das nicht davon ab, sich erneut unters Messer zu legen. Mehrere Bilder zeigten das Ex-Model beim Verlassen des Spitals, mit blutverschmiertem Gesicht. Anschließend wurde sie mit eingepacktem Gesicht in London gesichtet.

Jetzt postete sie auch auf Instagram ein Video nach dem Eingriff und zeigte sich sehr zufrieden über das Ergebnis. Doch auf den Aufnahmen ist Katie kaum wiederzuerkennen. Statt Bewunderung hagelt es scharfe Kritik in den Kommentaren.



Fans sind besorgt

Wie sie in einem Livestream auf TikTok verriet, hat sie immer noch mit den Nebenwirkungen der OP zu kämpfen. So kann Katie ihre Augen nicht ganz öffnen und sieht alles etwas verschwommen. Abgesehen von den Problemen mit der Sehkraft, verheile das Facelift aber bestens, stellt sie klar. Doch ihre Community ist schockiert und sorgt sich um Katies Gesundheit. „Katie, hör auf mit dieser Besessenheit mit Facelifts! Du brauchst das nicht! Sei glücklich mit dir selbst!", schrieb ein Fan auf Instagram. „Es ist eine Schande, wie sie sich selbst zugerichtet hat“, urteilt ein weiterer.

Doch nicht nur die Fans haben ein Problem mit Katies Beautywahn. Auch ihre Kinder sind wenig begeistert von der erneuten OP. Ein Insider erklärte gegenüber dem „Closer“-Magazin: „Princess ist wütend und Junior ist peinlich berührt und hat gesagt, dass Katie verrückt ist und ernsthafte Hilfe braucht."

Katie Price rät von Schönheitseingriffen ab

Was viele überraschen dürfte: Katie Price rät trotz ihrer zahlreichen Eingriffe jungen Frauen davon ab. Im Podcast „How to fail“ meinte sie kürzlich: „Es gibt nichts Schlimmeres, als diese jungen Mädchen in ihren frühen Zwanzigern, die Filler, Lippen und Brüste machen lassen." Doch sie sei keine Heuchlerin, schließlich habe sie selbst erst mit 40 Jahren angefangen, Eingriffe in ihrem Gesicht vornehmen zu lassen. Zwar hatte sie eine Brust-OP jedoch keine Filler und Co. Sie appeliert dazu Schönheits-OPs kritisch zu betrachten, denn sie schädigen den Körper und sind riskant.

Trotzdem plant die Mutter weitere Besuche beim Beauty-Doc. Gegenüber dem britischen Portal „MailOnline“ betonte sie: „Ich werde nie mit den Operationen aufhören".