Christina Applegate beichtet ihre "einzige Schönheits-OP"

In ihrem Podcast macht der "Eine schrecklich nette Familie"-Star Christina Applegate ihren einzigen Schönheitseingriff jetzt öffentlich. Auch, weil sie sich nicht ganz freiwillig unters Messer legte.

Die heute 52-jährige Christina Applegate, die einst Kelly Bundy in der Kult-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" spielte und damit ihren Hollywood-Durchbruch schaffte, verrät, dass sie sich in jungen Jahren unters Messer gelegt hat. In ihrem Podcast "MeSsy" mit ihrer Freundin Jamie-Lynn Sigler gibt die Schauspielerin jetzt ehrlich zu, was sie an sich chirurgisch verändert hat und warum.

Beauty-OP für die Karriere

"Weißt du, was ich getan habe? Mit 27 Jahren hatte ich die einzige plastische Operation, die ich je gemacht habe, um die Taschen unter meinen Augen zu entfernen", enthüllt sie die Straffung ihrer Tränensäcke.

TV-Produzent drängte sie zu OP

Die Motivation für den Eingriff war jedoch nicht ihre Eitelkeit. Stattdessen wurde sie von einem TV-Produzenten zu der Schönheitsoperation gedrängt. "Ich war in einer Show, und einer der Produzenten – eine sehr berühmte Person, die auch eine sehr bekannte Show gemacht hat – sagte: 'Hey, wir haben große Probleme, dich unter deinen Augen auszuleuchten. Die Tränensäcke unter deinen Augen sind zu groß,'" erinnert sich der Hollywood-Star. Der Produzent hatte ihr nahegelegt, "sie entfernen zu lassen". Zu dieser Zeit spielte Applegate die Hauptrolle in der NBC-Sitcom "Jesse", die zwischen 1998 und 2000 in zwei Staffeln lief.

"Scham" und "Unsicherheit" nach Eingriff

Ihren Fans erklärte Applegate, dass die dunklen Augenringe "eine erbliche Sache" seien. Ihr Vater, der Plattenproduzent Robert Applegate, hatte sie liebevoll als "Louis-Vuitton-Taschen unter seinen Augen" bezeichnet. Nach den Bemerkungen des Produzenten habe sie enormen "Scham" empfunden, und diese hätten "Samen der Unsicherheit" in ihren Kopf gepflanzt.

Christina Applegate leidet an MS

2021 hat die Schauspielerin ihre Krankheit Multiple Sklerose öffentlich gemacht. In einer ihrer Podcast-Folgen sagt Applegate, sie könne das Leben seit der Diagnose nicht mehr genießen. Zudem offenbarte sie, dass sie unter einer schweren Depression als Folge der neurologischen Autoimmunerkrankung leidet.