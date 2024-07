× Promis mit Achselhaar: Diese Stars rasieren sich nicht mehr

Nachdem es jahrelang gar nicht glatt und haarlos genug sein konnte, zeichnet sich möglicherweise eine neue Trendwende ab. Immer mehr Stars pfeifen aufs Rasieren und stehen zu ihrer Körperbehaarung.

Wer sich als Frau mit Körperbehaarung präsentiert, erntet häufig verachtende Blicke und blöde Kommentare. Nach wie vor gelten Körperhaare (bei Frauen versteht sich) als unhygienisch, unweiblich und sogar ekelig. Doch Haare sind nichts Schlimmes und schon gar nichts, wofür man sich schämen muss. Auf Social Media rufen deshalb immer mehr Frauen dazu auf, das eigene Körperbild zu hinterfragen und die Haare sprießen zu lassen. Auch immer mehr Promis treten mit sichtbarem Achselhaar vor die Fotografen.

Diese Stars stehen zu ihrer Körperbehaarung

Bibi Heinicke

Bibi, besser bekannt unter Bibis Beauty Palace, gab vor Kurzem bekannt, dass sie sich ab sofort nicht mehr rasieren will. In einem 6-minütigen Video erklärte die Influencerin, dass sie die gesellschaftlichen Konventionen hinterfragen will und sich deshalb von ihrem Rasierer trennt. Dieser Gedanke kam ihr unter der Dusche: „Ich hatte gerade angefangen, mich zu rasieren und dachte mir: Warum rasiere ich mich eigentlich? Erstens macht es mir keinen Spaß, mich zu rasieren. Und zweitens musste ich darüber nachdenken, warum ich das eigentlich tue.“

Ella Emhoff

Auch Ella Emhoff, die Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, mag es natürlich und mischt mit ihrem unrasierten und alternativen Look die Modewelt auf. Neben dem Rasierer verzichtet die 25-Jährige auch auf Make-up und verkörpert einen neuen Typ junge Frau, den sich Mädchen weltweit zum Vorbild nehmen.

Bella Thorne

© Getty Images ×

Schauspielerin Bella Thorne zählt schon länger zu den unerschrockenen Verfechterinnen des Körperhaares. Bei der Premiere ihres Films „I Still See You“ sah man unter ihrem weißen Tank Top in ihren Achseln ein paar Härchen sprießen.

Paris Jackson

Bei ihren Auftritten auf Social Media zeigt auch Paris Jackson regelmäßig ihre Achselhaare. Damit inspiriert sie sicher auch Fans, dem Rasierer eine Auszeit zu gönnen. Auch Drew Barrymore, Penelope Cruz und Lisa Bonet propagierten die Rückkehr zu einem natürlichen Umgang mit Achselhaar ebenso wie Lily Allen und Miley Cyrus, die ihr Achselhaar auch gerne mal bunt gefärbt oder gebleicht trägt.

Comeback der Achselhaare?

Ganz neu ist der Trend natürlich nicht. Bereits 1999 sorgte Julia Roberts mit ihren Achselhaaren bei der Premiere von "Notting Hill" in London für Furore.

© Getty Images ×

Auch die italienische Filmikone Sophia Loren setzte in den 1950er Jahren ihre Achselhaare in glamourösen Roben in Szene und Grace Jones machte in den 70er- und 80er-Jahren ihren Achselflaum zum politischen Statement. Doch leider scheinen ein paar Härchen noch immer eine kleine Sensation zu sein.