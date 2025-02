Niemand kann dem Alterungsprozess entkommen – aber es gibt durchaus Wege, ihm ein Schnippchen zu schlagen. Sport gehört zu den wirksamsten Methoden, um den natürlichen Alterungsprozess zu verlangsamen. Dabei zeigt sich, dass eine ganz bestimmte Sportart besonders effektiv ist.

Eine Studie der Brigham Young University aus dem Jahr 2017 hat gezeigt, wie viel Einfluss sportliche Betätigung auf unser biologisches Alter hat. Professor Larry A. Tucker und sein Team untersuchten die Aktivitäten von mehr als 5.800 Erwachsenen über einen Zeitraum von 30 Tagen. Während dieser Zeit wurden 62 verschiedene Sportarten ausprobiert, und es wurde der Telomerlängenwert gemessen – ein wichtiger Indikator für das biologische Alter. Die Telomere, also die „Schutzkappen“ an den Enden unserer Chromosomen, werden mit zunehmendem Alter kürzer. Wer also kürzere Telomere hat, gilt als biologisch älter.

Laut Studie: DIESE Sportart macht Sie bis zu 9 Jahre jünger

Die Ergebnisse waren eindeutig: Wer regelmäßig und intensiv Sport trieb, hatte längere Telomere und war biologisch deutlich jünger. Im Vergleich dazu wiesen die weniger aktiven Teilnehmer deutlich kürzere Telomere auf und waren bis zu neun Jahre älter als ihre sportlicheren Kollegen.

Der wichtigste Faktor: Um den Alterungsprozess wirklich zu bremsen, reicht es nicht aus, ab und zu ein bisschen in Bewegung zu kommen. Das zeigte die Studie ganz klar. Wer intensive Trainingsroutinen in seinen Alltag integrierte, hatte den größten Vorteil. Dabei ist es weniger entscheidend, ob man vorwiegend sitzende Tätigkeiten ausübt oder nur wenig körperlich aktiv ist – intensives Training macht den Unterschied. Wer wirklich etwas für sein biologisches Alter tun möchte, sollte frühzeitig beginnen und mit einem intensiven Sportprogramm loslegen.

Aber welche Sportart ist denn nun am besten?

Welche Sportart hilft nun am meisten, wenn es darum geht, den Alterungsprozess zu verlangsamen? Laut einer Studie der Mayo Clinic ist vor allem aerobes Training besonders effektiv. Das Gute daran: Für dieses Training braucht man nicht viel – ein Paar Laufschuhe und bequeme Sportkleidung reichen völlig aus. Los geht’s! Aber auch hier ist der Schlüssel die Intensität.

Was „intensiv“ bedeutet, hat die Studie der Brigham Young University ebenfalls aufgezeigt: Frauen sollten fünfmal pro Woche je 30 Minuten laufen, um spürbare Effekte zu erzielen. Männer müssen sogar 40 Minuten pro Trainingseinheit einplanen. Wer sich an diese Empfehlungen hält, kann sein biologisches Alter um bis zu neun Jahre verlangsamen. Das klingt nach einer ziemlich überzeugenden Motivation, oder?

Wer wirklich einen Unterschied in seinem biologischen Alter sehen möchte, muss auf regelmäßiges und intensives Training setzen. Ein bisschen Bewegung reicht hier nicht aus – es sollte schon mehr sein!