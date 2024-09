× Diesen berühmten Make-up-Artists vertrauen die Stars

Nahezu so erfolgreich und prominent wie die Stars selbst sind ihre Make-up-Artists.

Fast niemand kommt den Stars so nah wie sie! Hinter den Glamour-Auftritten auf dem roten Teppich steckt oft ein großes Team an Make-up-Artists, Friseuren und Stylisten. Wir verraten, auf welche Profis Kim Kardashian, Kate Moss & Co. setzen – und was wir von Charlotte Tilbury, Val Garland u.a. für unseren Look lernen können.

Die wichtigsten Celebrity Make-up-Artists

Charlotte Tilbury, 51

© Getty Images ×

Kate Moss, Kate Bosworth und viele andere Stars vertrauen auf das Können der britischen Beauty Entrepreneur, die 2012 einen eigenen YouTube-Channel launchte und mit ihrer Make-up-Brand durchstartete.

Ihre Beauty-Hacks: „Die Haut muss stets vor dem Make-up mit guter Pflege vorbereitet werden. Sorgen Sie mit einem schimmernden Highlighter für einen Sofort-Glow. Und zaubern Sie mit hautfarbenem Lipliner vollere Lippen.“

Mario Dedivanovic, 40

© Getty Images ×

Kim Kardashian ist wohl die berühmteste Kundin des New Yorker Star-Make-up-Artists, der seine Karriere entgegen der Berufswünsche seiner albanischen Familie startete. Heute ist Dedivanovic einer der Besten seines Fachs (60.000 Dollar Tagesgage!) und Top-Unternehmer.

Seine Beauty-Hacks: „Ob Rouge, Foundation oder Contouring – verblenden Sie alles gut und vermeiden Sie harte Kanten. Und tragen Sie niemals zu viel auf!“

Lisa Eldridge, 49

Dua Lipa, Nicole Kidman & Co. sind nur einige der vielen VIP-Kundinnen der Star-Visagistin, die in Neuseeland und Liverpool aufwuchs und als Pionierin der Beauty-YouTuber-Szene gilt. Kate Winslet etwa sagt: „Ich sehe mir all ihre Tutorials an.“

Ihre Beauty-Hacks: „Als Rouge verwende ich statt Puder eine Creme-Textur oder Lippenstift. Augenbrauen immer zuerst nach unten bürsten, Lücken mit einem Brauenstift auffüllen – erst dann nach oben bürsten.“

Val Garland, 65

Lady Gaga, Naomi Watts u.v.a. lieben die außergewöhnlichen Looks aus der Hand der Britin, die ihre Karriere in Australien zunächst als Hair Colour-Artist startete.

L‘Oréal Paris ernannte die Powerlady 2017 zur Global Makeup Director.

Ihre Beauty-Hacks: „Damit Lippenstift länger hält, tragen Sie zuerst Puder auf den Lippen auf. Foundation trage ich nur an Stellen auf, die sie wirklich benötigen, um die Haut natürlicher wirken zu lassen.“

Boris Entrup, 46

Backstage: Judith Williams und Boris Entrup © Tischler ×

Laetitia Casta, Kronprinzessin Mary von Dänemark, Naomi Campbell u.v.a. wurden schon von dem deutschen Hair- & Make-up-Artist, der heuer wieder beim MADONNA Beauty Day für Furore sorgte, gestylt.

Seine Beauty-Hacks: „Egal, was man auf das Gesicht gibt: immer darauf achten, dass es in die Haut einzieht. Daher Feuchtigkeitspflege gut einziehen lassen, damit die Foundation nicht schwimmt. Auf Setting-Sprays lieber verzichten.“

Mit diesen Tipps schminken auch wir uns den Red-Carpet-Glow!