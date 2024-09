× Deshalb lassen sich immer mehr Stars die Augenbrauen bleichen

Kaum ein Beauty-Trend sorgt derzeit für so viel Gesprächsstoff wie die sogenannten Bleached Brows. Sowohl auf den Laufstegen als auch auf Social Media und den Red Carpets sind gebleichte Augenbrauen nicht mehr wegzudenken. Auch immer mehr Stars setzen auf den ungewöhnlichen Look.

.Das Bleichen der Augenbrauen ist nicht neu. Schon in den 1990er Jahren experimentierten Supermodels wie Kate Moss mit diesem Look. Doch Stars wie Kendall Jenner, Lady Gaga und Stefanie Giesinger beleben den Trend jetzt wieder und machen den ungewöhnlichen Look zum gefragtesten Herbsttrend. Wir nehmen den kontroversen Beauty-Trend einmal genauer unter die Lupe

Gebleichte Augenbrauen sind im Trend

Kaum ein Trend schafft mehr Veränderungen im Gesicht als dieser. Je nach Haarfarbe schaffen Bleached Brows mehr oder weniger Kontrast im Gesicht und verleihen einen auffälligen, futuristischen Look. Sie lassen die Gesichtszüge stärker hervortreten und können sowohl edgy als auch elegant gestylt werden. Außerdem brechen gebleichte Brauen mit traditionellen Schönheitsidealen und müssen mit einer großen Portion Selbstbewusstsein getragen werden. Trotzdem sind die blondierten Brauen auch alltagstauglich, wie diese Stars beweisen.

Bleached Brows: Diese Stars machen es vor

Lady Gaga

Bei den Filmfestspielen 2024 in Venedig legte Lady Gaga einen fulminanten Auftritt hin. Dabei fiel neben ihrer extravaganten Robe von Dior vor allem eins ins Auge: ihre gebleichten Augenbrauen. Zwar ist die Musikerin für ihre Style-Veränderungen bekannt, doch jetzt überraschte sie mit Augenbrauen, die ihr Gesicht noch einmal auf eine völlig neue Art und Weise in Szene setzen. Ohne die Naturfarbe treten die Augen stärker hervor und erzeugen einen intensiven, fast ätherischen Blick.

Stefanie Giesinger





Auch Stefanie Giesinger ist Fan der unsichtbaren Augenbrauen. Vor Kurzem ließ sie sich die Augenbrauen bleichen und postete einige Schnappschüsse auf Instagram. Im Kontrast zu ihren langen braunen Haaren wirkt der helle Farbton der Augenbrauen besonders aufregend.

Rebecca Mir





Rebecca Mir war ebenfalls mutig und ist durch die blondierten Augenbrauen kaum wiederzuerkennen. Dieser Trend verändert den Look so drastisch wie kaum eine andere Typveränderung. Da muss man glatt zweimal hinsehen, um das Model zu erkennen.



Kendall Jenner

Kendall Jenner setzte bereits auf der Met Gala 2022 auf blondierte Augenbrauen und hat damit die Bleached Brows vom Laufsteg auf den Red Carpet geholt. Dieser außergewöhnliche Beauty-Look stellte sogar ihr transparentes Tüll-Oberteil und den XXL-Rüschen-Rock in den Schatten. Somit sind Bleached Brows perfekt für alle, die mutig sind und einmal etwas anderes ausprobieren möchten.