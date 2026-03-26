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Grillsaison startet: Dieser Weber Gasgrill gilt als echter Geheimtipp
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Grillsaison startet: Dieser Weber Gasgrill gilt als echter Geheimtipp

26.03.26, 16:23
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Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger – und für Sie heißt das: Die Grillsaison beginnt.Wenn Sie aktuell auf der Suche nach einem hochwertigen Gasgrill sind, lohnt sich ein Blick auf den Preisvergleich auf idealo.at! 

Der Weber Spirit EP-425 ist laut idealo.at aktuell ab rund 650 € erhältlich – und zählt zu den gefragtesten Modellen für ambitionierte Grillfans. 

Grillen wie ein Profi im eigenen Garten 

Weber Spirit EP-425 with Stand 

Weber Spirit EP-425 with Stand 

© idealo.at

Mit dem Weber Spirit EP-425 holen Sie sich echtes BBQ-Feeling nach Hause.

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Der Grill ist für 6 bis 8 Personen ausgelegt und damit ideal für:

• Familienfeiern
• Grillabende mit Freunden
• entspannte Sommerabende im Garten

Für Sie bedeutet das: Mehr Komfort und bessere Ergebnisse beim Grillen.

Weber Spirit EP-425 with Stand 

Weber Spirit EP-425 with Stand 

© idealo.at

Weber Spirit EP-425 with Stand 

Weber Spirit EP-425 with Stand 

© idealo.at

Leistungsstark und vielseitig

Der Gasgrill überzeugt durch seine durchdachte Ausstattung:

• Große Grillfläche (61 × 45 cm) für viel Platz
• Mehrere Brenner für gleichmäßige Hitzeverteilung
• Seitenbrenner für Beilagen oder Saucen

So können Sie nicht nur Fleisch grillen, sondern komplette Menüs zubereiten.

Weber Spirit EP-425 with Stand 

Weber Spirit EP-425 with Stand 

© idealo.at

Komfort, der den Unterschied macht 

Auch in der Handhabung zeigt sich der Weber-Grill von seiner starken Seite:
• Deckel mit Temperaturkontrolle für präzises Garen
• Fettauffangschale für einfache Reinigung
• Grillwagen mit Ablagen für mehr Arbeitsfläche

Für Sie heißt das: Weniger Aufwand – mehr Spaß beim Grillen.

Experteneinschätzung: Warum dieses Modell überzeugt

Aus Expertensicht gehört der Spirit EP-425 zu den besten Allround-Gasgrills seiner Klasse.
Er bietet eine starke Kombination aus Leistung, Qualität und Langlebigkeit.

Gerade wenn Sie regelmäßig grillen, profitieren Sie von der zuverlässigen Hitze und der hochwertigen Verarbeitung.

Fazit: Perfekt für die Grillsaison

Der Weber Spirit EP-425 ist ein leistungsstarker Gasgrill für alle, die mehr wollen als nur einfaches Grillen.

Dank des aktuellen Preisvergleichs auf idealo.at ab ca. 650 € wird das Modell besonders interessant.
Wenn Sie in dieser Saison auf Qualität und Komfort setzen möchten, ist dieser Grill eine ausgezeichnete Wahl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

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