Power gegen Schmutz: Bosch bringt Ihren Außenbereich wieder zum Glänzen

Wenn Sie Terrasse, Auto oder Garten schnell und gründlich reinigen möchten, lohnt sich aktuell ein Blick auf dieses Angebot:Der Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135 ist derzeit für 141,17 € auf Amazon erhältlich – mit 30 % Rabatt.

Ein leistungsstarker Helfer für viele Reinigungsaufgaben rund ums Haus.

Bosch Home and Garden Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135 (3-in-1-Düse, Schaumdüse, transparenter Wasserfilter, Hochdruckpistole, 7 m Schlauch, 5 m Kabel, 1900 Watt © Amazon

Bosch Home and Garden Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135 (3-in-1-Düse, Schaumdüse, transparenter Wasserfilter, Hochdruckpistole, 7 m Schlauch, 5 m Kabel, 1900 Watt © Amazon

Kraftvolle Reinigung für viele Einsatzbereiche

Mit 1900 Watt Leistung sorgt der Hochdruckreiniger für ordentlich Druck – ideal, um Schmutz zuverlässig zu entfernen.

Weniger Aufwand, schnellere Ergebnisse und sichtbar saubere Flächen.

Einsatzmöglichkeiten sind unter anderem:

• Terrasse und Einfahrt

• Gartenmöbel

• Fahrräder und Autos

• Mauern und Wege

Flexible Düsen für jede Aufgabe

Bosch Home and Garden Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135 (3-in-1-Düse, Schaumdüse, transparenter Wasserfilter, Hochdruckpistole, 7 m Schlauch, 5 m Kabel, 1900 Watt © Amazon

Ein besonderes Highlight ist die 3-in-1-Düse, mit der Sie den Wasserstrahl je nach Bedarf anpassen können.

Zusätzlich erhalten Sie:

• Schaumdüse für Reinigungsmittel

• Hochdruckpistole für präzises Arbeiten

• Transparenten Wasserfilter zum Schutz des Geräts

Damit sind Sie für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben bestens ausgestattet.

Bosch Home and Garden Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135 (3-in-1-Düse, Schaumdüse, transparenter Wasserfilter, Hochdruckpistole, 7 m Schlauch, 5 m Kabel, 1900 Watt © Amazon

Auch in der Handhabung überzeugt das Gerät:

• 7 Meter Schlauch für große Reichweite

• 5 Meter Kabel für flexible Nutzung

• Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung

So können Sie bequem arbeiten, ohne ständig umstecken zu müssen.

Ideal für den Frühjahrsputz

Gerade jetzt, wenn die Gartensaison startet, ist ein Hochdruckreiniger besonders praktisch.

Sie bringen Ihre Außenbereiche schnell wieder in Top-Zustand – ganz ohne mühsames Schrubben.

Fazit: Viel Leistung zum reduzierten Preis

Bosch Home and Garden Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135 (3-in-1-Düse, Schaumdüse, transparenter Wasserfilter, Hochdruckpistole, 7 m Schlauch, 5 m Kabel, 1900 Watt © Amazon

Der Bosch UniversalAquatak 135 bietet Ihnen starke Leistung, flexible Einsatzmöglichkeiten und einfache Handhabung.

Mit 30 % Rabatt auf Amazon wird das Angebot besonders attraktiv.

Wenn Sie rund ums Haus effizient reinigen möchten, ist dieser Hochdruckreiniger eine sehr gute Wahl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.