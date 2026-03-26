Alles in einer Palette: Diese NYX Lidschattenpalette jetzt im Amazon-Angebot

Wenn Sie auf der Suche nach einer vielseitigen Make-up-Lösung sind, die Ihnen möglichst viele Looks in einem Produkt bietet, lohnt sich aktuell ein Blick auf dieses Angebot:Die NYX Ultimate Shadow Palette „Ultimate Utopia“ ist derzeit für 30,24 € auf Amazon erhältlich – mit 25 % Rabatt.

Eine Palette für jeden Look

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette, Ultimate Shadow Palette, Gepresster Puder Lidschatten, 40 Farbtöne, Matt, Satiniert, Metallic, Farbton: Ultimate Utopia © Amazon

Diese Palette bietet Ihnen alles, was Sie für Ihr Augen-Make-up brauchen – und das in einem kompakten Format.

Mit 40 Farbtönen deckt sie nahezu jeden Stil ab:

• Dezente Nude- und Alltagslooks

• Ausdrucksstarke Farben für besondere Anlässe

• Glamouröse Highlights mit Metallic-Finish

So können Sie Ihren Look jederzeit anpassen – von natürlich bis auffällig.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette, Ultimate Shadow Palette, Gepresster Puder Lidschatten, 40 Farbtöne, Matt, Satiniert, Metallic, Farbton: Ultimate Utopia © Amazon



Kompakt und vielseitig

Trotz der großen Auswahl bleibt die Palette übersichtlich und platzsparend.

Für Sie bedeutet das: Alle Farben griffbereit in einem einzigen Produkt, ohne mehrere Paletten mitnehmen zu müssen.

Gerade auf Reisen oder unterwegs ist das ein klarer Vorteil.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette, Ultimate Shadow Palette, Gepresster Puder Lidschatten, 40 Farbtöne, Matt, Satiniert, Metallic, Farbton: Ultimate Utopia © Amazon

Für Einsteiger und Profis geeignet

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits Erfahrung haben:

Die Kombination aus matten, satinierten und metallischen Tönen gibt Ihnen maximale Freiheit beim Schminken.

Sie können:

• einfache Looks schnell umsetzen

• verschiedene Farben kombinieren

• kreativ neue Styles ausprobieren

Fazit: Viel Inhalt, wenig Aufwand

Die NYX Ultimate Utopia Palette ist eine echte All-in-one-Lösung für Ihr Make-up.

Mit 25 % Rabatt auf Amazon wird das Angebot besonders attraktiv.

Wenn Sie eine kompakte Palette suchen, die Ihnen alle Möglichkeiten für unterschiedliche Looks bietet, ist dieses Produkt eine sehr gute Wahl!

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