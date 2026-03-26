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NYX Professional Makeup Lidschattenpalette, Ultimate Shadow Palette, Gepresster Puder Lidschatten, 40 Farbtöne, Matt, Satiniert, Metallic, Farbton: Ultimate Utopia 
© Amazon
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Alles in einer Palette: Diese NYX Lidschattenpalette jetzt im Amazon-Angebot

26.03.26, 09:20
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Wenn Sie auf der Suche nach einer vielseitigen Make-up-Lösung sind, die Ihnen möglichst viele Looks in einem Produkt bietet, lohnt sich aktuell ein Blick auf dieses Angebot:Die NYX Ultimate Shadow Palette „Ultimate Utopia“ ist derzeit für 30,24 € auf Amazon erhältlich – mit 25 % Rabatt. 

Eine Palette für jeden Look 

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Diese Palette bietet Ihnen alles, was Sie für Ihr Augen-Make-up brauchen – und das in einem kompakten Format.

Mit 40 Farbtönen deckt sie nahezu jeden Stil ab:

Lesen Sie auch

• Dezente Nude- und Alltagslooks
• Ausdrucksstarke Farben für besondere Anlässe
• Glamouröse Highlights mit Metallic-Finish

So können Sie Ihren Look jederzeit anpassen – von natürlich bis auffällig.

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Kompakt und vielseitig

Trotz der großen Auswahl bleibt die Palette übersichtlich und platzsparend.
Für Sie bedeutet das: Alle Farben griffbereit in einem einzigen Produkt, ohne mehrere Paletten mitnehmen zu müssen.
Gerade auf Reisen oder unterwegs ist das ein klarer Vorteil.

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 Für Einsteiger und Profis geeignet 

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits Erfahrung haben:

Die Kombination aus matten, satinierten und metallischen Tönen gibt Ihnen maximale Freiheit beim Schminken.

Sie können:

• einfache Looks schnell umsetzen
• verschiedene Farben kombinieren
• kreativ neue Styles ausprobieren

Fazit: Viel Inhalt, wenig Aufwand

Die NYX Ultimate Utopia Palette ist eine echte All-in-one-Lösung für Ihr Make-up.
Mit 25 % Rabatt auf Amazon wird das Angebot besonders attraktiv.
Wenn Sie eine kompakte Palette suchen, die Ihnen alle Möglichkeiten für unterschiedliche Looks bietet, ist dieses Produkt eine sehr gute Wahl!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

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