Fernstudium mit 2.000 Euro Rabatt? Warum jetzt eine gute Zeit ist, in die Zukunft zu investieren

Karriere-Upgrade bequem von zu Hause? Die AKAD University bietet über 65 Fernstudiengänge – und aktuell gibt es mit einem Code mehr als 2.000 Euro Rabatt. Wir prüfen das Angebot für Sie.

Ob beruflicher Neustart, nächster Karriereschritt oder persönliche Weiterentwicklung: Weiterbildung war selten so flexibel wie heute. Ein Online-Fernstudium ermöglicht Ihnen, sich neben Job und Alltag neue Qualifikationen anzueignen – und das ganz ohne Präsenzpflicht. Eine Hochschule mit breitem Fernstudienangebot ist etwa die AKAD University. Besonders spannend: Aktuell können Sie dank einer Rabattaktion über 2.000 Euro sparen. Der Überblick.

Über 65 Studiengänge – flexibel und zukunftssicher

Die AKAD University bietet eine große Auswahl an über 65 staatlich anerkannten Fernstudiengängen – von Bachelor über Master bis hin zu MBA-Programmen. Die Inhalte decken gefragte Bereiche wie Wirtschaft und Management, Technik und Informatik, Kommunikation und Kultur sowie Gesundheit und Soziales ab. Da ist für nahezu jedes Interessengebiet eine passende Weiterbildungsmöglichkeit dabei! Die Studiengänge sind international anerkannt – ein wichtiger Faktor für langfristige Karrierechancen.

Weitere Vorteile bei der AKAD University:

• 3 Studienmodelle: Stretch (lange Dauer), Standard (mittlere Dauer), Sprint (kurze Dauer)

• Kostenlose Verlängerung nach der Regelstudienzeit möglich

• Kosten: monatliche Studiengebühr + einmalige Prüfungsgebühr

• Anrechnung von zuvor erworbenen ECTS-Punkten und anderen Leistungen möglich

• Klausuren: unter anderem sofort oder mit Termin online ablegbar

Rabattaktion fürs Fernstudium: Jetzt über 2.000 Euro sparen

Ein starkes Angebot: Mit dem Code ERFOLG26 erhalten Sie aktuell 2.111 Euro Rabatt auf alle Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge, wenn Sie sich bis zum 19. April für ein Fernstudium an der AKAD University anmelden. Besonders praktisch dabei: Den Start des Studiums können Sie unabhängig vom Tag der Anmeldung wählen, also auch nach dem 19. April.

• Bachelor, Master oder MBA als Fernstudium

• Staatlich und international anerkannte Studiengänge

• Ab 219 Euro pro Monat

• Aktuell: Mit Code ERFOLG26 über 2.000 Euro sparen

• Kostenloses Infomaterial erhältlich

Fernstudium für Bachelor, Master oder MBA – ab 219 Euro pro Monat bei der AKAD University* © AKAD University

Fernstudium: Weiterbildung, die sich dem Alltag anpasst

Ein großer Pluspunkt: Das Studium ist komplett flexibel aufgebaut. Sie lernen online, ganz in Ihrem eigenen Tempo, und können Prüfungen ebenfalls ortsunabhängig absolvieren. So lässt sich das Studium optimal mit Beruf, Familie oder anderen Verpflichtungen kombinieren.

Ein Fernstudium eignet sich besonders für alle, die:

• sich beruflich weiterentwickeln möchten,

• neben dem Job studieren wollen,

• flexibel und ortsunabhängig lernen möchten,

• ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessern wollen.

Warum lohnt sich ein Fernstudium gerade jetzt?

Gerade in Zeiten von Digitalisierung und Fachkräftemangel können zusätzliche Qualifikationen den entscheidenden Unterschied auf dem Arbeitsmarkt machen. Ein Fernstudium ist daher ideal, sowohl für Schulabgänger als auch für alle, die schon im Berufsleben angekommen sind und sich persönlich und beruflich weiterbilden möchten. Mit einem breiten Angebot an unterschiedlichen Studiengängen und der maximalen zeitlichen Flexibilität ist die AKAD University eine sehr gute Wahl – insbesondere, weil Wissbegierige sich dort gerade über 2.000 Euro Rabatt sichern können.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.