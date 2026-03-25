Jetzt einsteigen: Dieser E-Scooter von Xiaomi überzeugt!

Die warme Jahreszeit steht vor der Tür – und damit auch die perfekte Zeit, um flexibel und schnell durch die Stadt zu kommen!

Ein Blick auf idealo.at zeigt aktuell ein besonders spannendes Angebot:

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) ist derzeit ab 271,99 € erhältlich – und gehört damit zu den preislich attraktivsten Modellen seiner Klasse.

Kompakt, schnell und alltagstauglich

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen © idealo.at

Der E-Scooter ist für den täglichen Einsatz konzipiert:

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h bewegen Sie sich zügig durch den Stadtverkehr – ideal für kurze Strecken oder den Weg zur Arbeit.

Dank des schlanken Designs lässt sich das Modell zudem einfach transportieren und verstauen.

Solide Leistung für den Alltag

Mit einer Dauerleistung von 300 Watt bietet der Scooter ausreichend Power für urbane Strecken.

Auch kleinere Steigungen lassen sich damit problemlos bewältigen.

Weitere Eckdaten im Überblick:

• 10-Zoll-Reifen für mehr Fahrkomfort

• Maximales Gewicht: 100 kg

• BMS (Battery Management System) für mehr Sicherheit und Effizienz

Damit ist der Scooter klar auf Alltag und Pendeln ausgelegt.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen © idealo.at

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen © idealo.at

Preisvergleich lohnt sich

Ein Blick auf die verschiedenen Varianten zeigt deutliche Preisunterschiede:

• FR-Version: ab 271,99 € (Bestpreis)

• EU-Version: ab 278,99 €

• DE-Version: ab 310,79 €

Genau hier zeigt sich der Vorteil von Plattformen wie idealo.at:

Sie finden schnell den günstigsten Anbieter und sparen im besten Fall deutlich.

Für wen eignet sich der Scooter?

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Lite ist besonders interessant für Sie, wenn Sie:

• eine günstige Einstiegslösung suchen

• regelmäßig kurze Strecken zurücklegen

• flexibel und unabhängig unterwegs sein möchten

Fazit: Mobilität zum fairen Preis

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) überzeugt mit solider Technik und einem aktuell sehr attraktiven Preis.

Gerade durch den Preisvergleich über idealo.at zeigt sich:

Wer jetzt vergleicht, kann beim Kauf spürbar sparen.

Wenn Sie einen zuverlässigen E-Scooter für den Alltag suchen, ist dieses Modell definitiv einen genaueren Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.