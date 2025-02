Erster möglicher Rapid-Gegner steht fest

Borac Banja Luka ist ein möglicher Gegner von Rapid im Achtelfinale der Fußball-Conference-League.

Die Bosnier holten mit ÖFB-Legionär Stefan Savic (bis 80. Minute) am Donnerstag im Play-off-Rückspiel bei Olimpija Ljubljana ein 0:0, das nach dem 1:0-Heimsieg für den Aufstieg reichte. Der zweite mögliche Gegner wird ab 21:00 Uhr im Spiel Panathinaikos Athen gegen Vikingur Reykjavik ermittelt. Das Achtelfinale wird am Freitag (14.00) ausgelost und am 6. und 13. März gespielt.

Olimpija mit dem österreichischen Verteidiger Ahmet Muhamedbegovic hatte in der Anfangsphase die große Chance, den Rückstand aus dem Hinspiel auszugleichen, Alejandro Blanco scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Torhüter Filip Manojlovic (7.).

Europa-League-Aus für Schwab und Demir

In der Europa League war für die zwei Clubs mit österreichischen Spielern Endstation. Galatasaray Istanbul holte mit Yusuf Demir ab der 73. Minute gegen AZ Alkmaar im Heimspiel ein 2:2 (0:1), hatte aber in den Niederlanden mit 1:4 verloren. PAOK Saloniki musste sich in Bukarest dem FCSB mit 0:2 (0:1) geschlagen geben, nachdem die Griechen schon das Heimspiel 1:2 verloren hatten. Stefan Schwab wurde bei PAOK im Finish eingewechselt (79.). Im Schlagerspiel besiegte AS Roma zu Hause den FC Porto mit 3:2 und stieg mit dem Gesamtscore von 4:3 auf.