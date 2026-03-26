Arbeiten, streamen, umklappen: Galaxy Book mit 25% Rabatt

Wenn Sie auf der Suche nach einem vielseitigen Laptop sind, der Arbeit und Entertainment kombiniert, lohnt sich aktuell ein genauer Blick:Das Samsung Galaxy Book5 360 ist derzeit für 965,93 € auf Amazon erhältlich – mit 25 % Rabatt.

Für ein modernes 2-in-1-Notebook mit aktueller Technik ist das ein bemerkenswertes Angebot!

Samsung Galaxy Book5 360 15,6" 2-in-1-Laptop, Convertible AI-Notebook mit Intel Core Ultra 7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, Moonst © Amazon

Samsung Galaxy Book5 360 15,6" 2-in-1-Laptop, Convertible AI-Notebook mit Intel Core Ultra 7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, Moonst © Amazon

Das Galaxy Book5 360 ist ein Convertible, das sich flexibel einsetzen lässt:

Sie können es klassisch als Laptop nutzen oder einfach umklappen und als Tablet verwenden.

Gerade für Sie bedeutet das:

Mehr Flexibilität – egal ob im Büro, unterwegs oder zu Hause.

Leistung für Alltag und mehr

Im Inneren arbeitet ein Intel Core Ultra 7 Prozessor, der für schnelle und effiziente Performance sorgt.

Zusammen mit:

• 16 GB RAM

• 512 GB Speicher

haben Sie ausreichend Leistung für Multitasking, Office-Anwendungen und kreative Aufgaben.

Samsung Galaxy Book5 360 15,6" 2-in-1-Laptop, Convertible AI-Notebook mit Intel Core Ultra 7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, Moonst © Amazon

Samsung Galaxy Book5 360 15,6" 2-in-1-Laptop, Convertible AI-Notebook mit Intel Core Ultra 7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, Moonst © Amazon

Modernes Arbeiten mit AI-Unterstützung

Samsung Galaxy Book5 360 15,6" 2-in-1-Laptop, Convertible AI-Notebook mit Intel Core Ultra 7 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, Moonst © Amazon

Das Gerät gehört zur neuen Generation von AI-Notebooks.

Das bedeutet: Optimierte Leistung, effizienteres Arbeiten und smarte Funktionen im Alltag.

Für Sie heißt das vor allem:

Ein zukunftssicheres Gerät, das mit modernen Anforderungen mithält.

Hochwertiges Design trifft Alltagstauglichkeit

Mit seinem schlanken Gehäuse in Moonstone Gray wirkt das Notebook modern und hochwertig.

Das 15,6-Zoll-Display bietet ausreichend Platz für produktives Arbeiten und entspanntes Streaming.

Zusätzlich profitieren Sie von 3 Jahren Herstellergarantie, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Fazit: Vielseitiger Allrounder zum besseren Preis

Das Samsung Galaxy Book5 360 ist ein leistungsstarkes und flexibles Gerät für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Mit 25 % Rabatt auf Amazon wird das Convertible deutlich attraktiver.

Wenn Sie ein modernes Notebook mit Tablet-Funktion suchen, ist dieses Angebot definitiv einen genaueren Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.