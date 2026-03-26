Heißer Deal für Kaffeefans: Dolce Gusto ist 30% reduziert

Frischer Kaffee wie vom Barista – und das ganz bequem bei Ihnen zu Hause:Die NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups ist jetzt neu im Fokus auf Amazon und aktuell für 70,49 € erhältlich – mit 30 % Rabatt.

Kompakt, stylisch und sofort einsatzbereit

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 © Amazon

Mit ihrem kompakten Design passt die Maschine problemlos in jede Küche – auch wenn wenig Platz vorhanden ist.

Die auffällige rote Farbe sorgt zusätzlich für einen modernen Akzent auf Ihrer Arbeitsfläche.

Für Sie bedeutet das: Großer Kaffeegenuss auf kleinem Raum.

Einfach bedienen – schnell genießen

Die Genio S Plus setzt auf maximale Benutzerfreundlichkeit.

Per Knopfdruck bereiten Sie verschiedenste Getränke zu – von klassischem Kaffee bis hin zu Spezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato.

Dank 1500 Watt Leistung ist Ihr Getränk in wenigen Sekunden fertig.

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 © Amazon

Praktische Funktionen für den Alltag

Die Maschine überzeugt mit durchdachten Features:

• 0,8 Liter Wassertank für mehrere Tassen

• Automatische Entkalkungswarnung für einfache Pflege

• Kompakte Bauweise für flexible Platzierung

So bleibt die Nutzung unkompliziert – auch im stressigen Alltag.

Modernes Kaffee-Erlebnis für zu Hause

Gerade wenn Sie Wert auf Komfort und Vielfalt legen, ist eine Kapselmaschine eine praktische Lösung.

Sie sparen Zeit, vermeiden aufwendige Reinigung und erhalten trotzdem konstant gute Ergebnisse.

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 © Amazon

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 © Amazon

Fazit: Viel Komfort zum kleinen Preis

Die Dolce Gusto Genio S Plus ist eine moderne, kompakte Kaffeemaschine, die sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet.

Mit 30 % Rabatt auf Amazon wird das Angebot besonders attraktiv.

Wenn Sie schnell und unkompliziert guten Kaffee genießen möchten, ist dieses Modell eine lohnenswerte Wahl.

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