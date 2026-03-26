Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Heißer Deal für Kaffeefans: Dolce Gusto ist 30% reduziert
© Amazon / KI
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Nur heute auf Amazon

Heißer Deal für Kaffeefans: Dolce Gusto ist 30% reduziert

26.03.26, 09:52
Teilen

Frischer Kaffee wie vom Barista – und das ganz bequem bei Ihnen zu Hause:Die NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups ist jetzt neu im Fokus auf Amazon und aktuell für 70,49 € erhältlich – mit 30 % Rabatt. 

Kompakt, stylisch und sofort einsatzbereit 

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 

© Amazon

Mit ihrem kompakten Design passt die Maschine problemlos in jede Küche – auch wenn wenig Platz vorhanden ist.
Die auffällige rote Farbe sorgt zusätzlich für einen modernen Akzent auf Ihrer Arbeitsfläche.
Für Sie bedeutet das: Großer Kaffeegenuss auf kleinem Raum.

Einfach bedienen – schnell genießen

Die Genio S Plus setzt auf maximale Benutzerfreundlichkeit.
Per Knopfdruck bereiten Sie verschiedenste Getränke zu – von klassischem Kaffee bis hin zu Spezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato.
Dank 1500 Watt Leistung ist Ihr Getränk in wenigen Sekunden fertig.

Lesen Sie auch

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 

© Amazon

Praktische Funktionen für den Alltag 

Die Maschine überzeugt mit durchdachten Features:

• 0,8 Liter Wassertank für mehrere Tassen
• Automatische Entkalkungswarnung für einfache Pflege
• Kompakte Bauweise für flexible Platzierung

So bleibt die Nutzung unkompliziert – auch im stressigen Alltag.

Modernes Kaffee-Erlebnis für zu Hause

Gerade wenn Sie Wert auf Komfort und Vielfalt legen, ist eine Kapselmaschine eine praktische Lösung.
Sie sparen Zeit, vermeiden aufwendige Reinigung und erhalten trotzdem konstant gute Ergebnisse.

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 

© Amazon

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 

NESCAFÉ Dolce Gusto Genio S Plus von Krups, kompakte Kaffeekapselmaschine, 0,8 Liter Kapazitat, 1500 Watt, automatische Entkalkungswarnung, rot, KP3405 

© Amazon

Fazit: Viel Komfort zum kleinen Preis

Die Dolce Gusto Genio S Plus ist eine moderne, kompakte Kaffeemaschine, die sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet.

Mit 30 % Rabatt auf Amazon wird das Angebot besonders attraktiv.
Wenn Sie schnell und unkompliziert guten Kaffee genießen möchten, ist dieses Modell eine lohnenswerte Wahl.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen