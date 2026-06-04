Nie wieder nasse Ärmel beim Putzen - mit diesem Hack funktioniert's!

Wer beim Putzen regelmäßig mit nassen Pulliärmeln endet, macht vermutlich denselben Fehler wie viele andere auch: Die Putzhandschuhe werden einfach falsch getragen. Ein simpler Trick sorgt dafür, dass Wasser nicht mehr in die Kleidung läuft.

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Es gibt Haushaltsprobleme, die so klein wirken, aber jedes Mal nerven. Dazu gehören nasse Ärmel beim Putzen. Egal ob beim Abwaschen, beim Badreinigen oder beim Auswringen eines Schwamms: Irgendwann läuft Wasser am Putzhandschuh entlang, direkt unter den Ärmel. Das Ergebnis: feuchte Kleidung, kalte Handgelenke und schlechte Laune.

Dabei lässt sich genau das mit einem Handgriff verhindern.

Der einfache Trick gegen nasse Ärmel

Die meisten ziehen Putzhandschuhe wie normale Handschuhe an und legen direkt los. Genau hier liegt der Fehler. Statt den oberen Rand glatt am Unterarm anliegen zu lassen, sollte man ihn nach außen bzw. nach unten umkrempeln.

So entsteht am Ende des Handschuhs eine kleine Auffang-Kante. Wassertropfen, die beim Putzen an den Handschuhen entlanglaufen, landen dadurch nicht mehr direkt im Ärmel, sondern sammeln sich in der umgekrempelten Manschette.

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So funktioniert der Hack

Putzhandschuhe wie gewohnt anziehen. Den oberen Rand am Handgelenk ein Stück nach außen umkrempeln. Erst dann mit dem Putzen beginnen.

Der Effekt ist sofort sichtbar: Tropft Wasser den Handschuh hinunter, bleibt es in der umgeschlagenen Kante hängen. Besonders praktisch ist der Trick beim Reinigen von Dusche, Waschbecken, Badewanne oder Geschirr.

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Das Kuriose: Bei manchen Putzhandschuhen steht dieser Hinweis sogar auf der Verpackung. Trotzdem tragen viele die Handschuhe jahrelang falsch, weil man sie ganz automatisch wie gewöhnliche Handschuhe anzieht. Erst wenn man den Rand einmal umkrempelt, merkt man, wie logisch der Trick eigentlich ist.

Influencer zeigt, wie der Hack funktioniert

Wie simpel der Trick in der Praxis ist, zeigt Lifehack-Creator Malte Katenbrink, online bekannt als "CEO of Lifehacks". In seinem Video demonstriert er, wie man Putzhandschuhe richtig umkrempelt, damit beim Saubermachen kein Wasser mehr in den Ärmel läuft.

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Katenbrink ist für genau solche Alltagstricks bekannt. In seinem Buch "Hätte ich DAS nur früher gewusst!: 111 Lifehacks, die dein Leben einfacher machen" sammelt er praktische Hacks für Haushalt, Küche, Ordnung, Reisen und Alltag.

Kleiner Kniff, große Wirkung

Der Handschuh-Hack kostet nichts, braucht keine Vorbereitung und funktioniert sofort. Wer beim Putzen regelmäßig nasse Ärmel bekommt, sollte die Handschuhe beim nächsten Mal einfach umkrempeln. Manchmal reicht eben ein einziger Handgriff, um den Haushalt ein kleines Stück angenehmer zu machen.