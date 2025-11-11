Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Europa
Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig
© Getty Images

Weihnachtsfeiertage

Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig

11.11.25, 10:31
Teilen

Sie wollen über die Feiertage verreisen, aber das Konto sagt „bitte nicht“? Diese Städte sind zwischen Weihnachten und Neujahr überraschend günstig zu erreichen! 

Manche Menschen lieben es, die Feiertage eingekuschelt auf dem Sofa zu verbringen, mit Vanillekipferln in der Hand und Weihnachtsfilmen in Dauerschleife. Und dann gibt es die anderen: die, die spätestens am 26. Dezember denken, „Es reicht mit Lebkuchen! Ich muss hier raus!“

Beides hat natürlich seine Berechtigung. Aber für alle, die über die Feiertage lieber neue Städte entdecken (oder dem Familienchaos entfliehen) wollen, haben wir gute Nachrichten: Ein kleiner Städtetrip muss gar nicht teuer sein! Wir haben uns umgesehen, wo es aktuell die günstigsten Flüge zwischen den Feiertagen gibt, also in dieser mysteriösen Zeit „zwischen den Jahren“, in der man nicht so richtig weiß, welcher Wochentag ist und ob man überhaupt noch arbeiten muss. 

Günstige Flüge für Städtetrips zu den Weihnachtsfeiertagen

Hier kommen die besten Schnäppchen für Hin- und Rückflüge von Wien (Stand: 11.11.2025): 

Lesen Sie auch

1. Kopenhagen ab 116 €

Skandinavisches Wintermärchen gefällig? Lichter, Hygge, Zimtschnecken, und das Ganze bei frischer Luft und klaren Linien. In Kopenhagen ist selbst das Frieren stilvoll.

Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig
© Getty Images

2. Krakau ab 120 €

Romantisch, historisch und überraschend günstig! Krakau ist perfekt für alle, die auf Altstadtcharme, gutes Essen und Glühwein mit Wodka-Kick stehen. 

Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig
© Getty Images

3. London ab 139 €

Klar, London geht immer. Aber zwischen Weihnachten und Neujahr hat die Stadt einen ganz besonderen Zauber: Lichterketten, Winter Wonderland im Hyde Park und jede Menge Sale-Schilder. 

Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig
© Getty Images

4. Venedig ab 142 €

Kein Touristengedränge, kein Schweiß, kein Gondelstau, stattdessen Nebel über den Kanälen und Espresso im Wintermantel. Venedig im Winter ist magisch ruhig. 

Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig
© Getty Images

5. Barcelona ab 149 €

Sie vermissen die Sonne? Barcelona hat sie! Dazu Tapas, Strandspaziergänge und genug Kultur, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. 

Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig
© Getty Images

6. Mailand ab 172 €

Mode, Espresso, Dolce Vita, und das alles zum kleinen Preis. Mailand ist perfekt für alle, die zwischen den Feiertagen ein bisschen Glamour tanken wollen. 

Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig
© Getty Images

7. Paris ab 178 €

Kitsch? Vielleicht. Aber schöner Kitsch! Paris funkelt im Winter wie kaum eine andere Stadt. Und wer dort durch die Straßen schlendert, fühlt sich sofort wie in einem Weihnachtsfilm. 

Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig
© Getty Images

 

Ob Nordlicht oder Mittelmeer, ob Romantik oder Shoppingtour, die Feiertage sind die perfekte Zeit für einen kleinen Tapetenwechsel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden