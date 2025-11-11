Urlaub über die Feiertage: Bei diesen Städten sind die Flüge jetzt besonders günstig

Sie wollen über die Feiertage verreisen, aber das Konto sagt „bitte nicht“? Diese Städte sind zwischen Weihnachten und Neujahr überraschend günstig zu erreichen!

Manche Menschen lieben es, die Feiertage eingekuschelt auf dem Sofa zu verbringen, mit Vanillekipferln in der Hand und Weihnachtsfilmen in Dauerschleife. Und dann gibt es die anderen: die, die spätestens am 26. Dezember denken, „Es reicht mit Lebkuchen! Ich muss hier raus!“

Beides hat natürlich seine Berechtigung. Aber für alle, die über die Feiertage lieber neue Städte entdecken (oder dem Familienchaos entfliehen) wollen, haben wir gute Nachrichten: Ein kleiner Städtetrip muss gar nicht teuer sein! Wir haben uns umgesehen, wo es aktuell die günstigsten Flüge zwischen den Feiertagen gibt, also in dieser mysteriösen Zeit „zwischen den Jahren“, in der man nicht so richtig weiß, welcher Wochentag ist und ob man überhaupt noch arbeiten muss.

Günstige Flüge für Städtetrips zu den Weihnachtsfeiertagen

Hier kommen die besten Schnäppchen für Hin- und Rückflüge von Wien (Stand: 11.11.2025):

1. Kopenhagen ab 116 €

Skandinavisches Wintermärchen gefällig? Lichter, Hygge, Zimtschnecken, und das Ganze bei frischer Luft und klaren Linien. In Kopenhagen ist selbst das Frieren stilvoll.

2. Krakau ab 120 €

Romantisch, historisch und überraschend günstig! Krakau ist perfekt für alle, die auf Altstadtcharme, gutes Essen und Glühwein mit Wodka-Kick stehen.

3. London ab 139 €

Klar, London geht immer. Aber zwischen Weihnachten und Neujahr hat die Stadt einen ganz besonderen Zauber: Lichterketten, Winter Wonderland im Hyde Park und jede Menge Sale-Schilder.

4. Venedig ab 142 €

Kein Touristengedränge, kein Schweiß, kein Gondelstau, stattdessen Nebel über den Kanälen und Espresso im Wintermantel. Venedig im Winter ist magisch ruhig.

5. Barcelona ab 149 €

Sie vermissen die Sonne? Barcelona hat sie! Dazu Tapas, Strandspaziergänge und genug Kultur, um das schlechte Gewissen zu beruhigen.

6. Mailand ab 172 €

Mode, Espresso, Dolce Vita, und das alles zum kleinen Preis. Mailand ist perfekt für alle, die zwischen den Feiertagen ein bisschen Glamour tanken wollen.

7. Paris ab 178 €

Kitsch? Vielleicht. Aber schöner Kitsch! Paris funkelt im Winter wie kaum eine andere Stadt. Und wer dort durch die Straßen schlendert, fühlt sich sofort wie in einem Weihnachtsfilm.

Ob Nordlicht oder Mittelmeer, ob Romantik oder Shoppingtour, die Feiertage sind die perfekte Zeit für einen kleinen Tapetenwechsel.