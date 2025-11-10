Diese 10 Orte in Österreich sollten 2026 auf Ihrer Bucket-List stehen

1000things hat sich auf die Suche nach den Top-10 Orten in Österreich gemacht, die man 2026 besuchen sollte.

Von Condé Nast bis Booking.com: Derzeit überschlagen sich die Empfehlungen der besten Reiseziele 2026. Doch wozu in die weite Welt reisen, wenn es zuhause mindestens genauso schön ist?

1000things hat die schönsten Orte des Landes gekürt und verraten, welchen man im kommenden Jahr unbedingt einen Besuch abstatten sollte. Großer Pluspunkt: Um die Fülle an Highlights in den Bundesländern zu entdecken, braucht es keine langen Flugreisen oder Unmengen an Urlaubstagen - viele der Ziele kann man ganz entspannt über ein (verlängertes) Wochenende besuchen.

1. Lienz, Osttirol

© Getty Images

Die Tiroler Sonnenstadt sichert sich den Spitzenplatz im 1000things-Ranking. Zu den vielen Highlights zählen:

Der Tristacher See ist im Sommer wie auch im Winter ein spannendes Ausflugsziel.

Das angrenzende Skigebiet ist perfekt für Jung und Alt.

Im September lockt der Red Bull Dolomitenmann als Sport-Highlight.

2. Bucklige Welt, Niederösterreich

Auf Platz zwei landet das Land der tausend Hügel. Hier gibt es alljährlich ein besonderes kulinarisches Angebot. Der Höhepunkt im Event-Kalender: Das Keltenfestival in Schwarzenbach vom 19. bis 21. Juni 2026. Im Herbst und Winter lockt die Therme Linsberg Asia.

3. Ramsau am Dachstein, Steiermark

© Getty Images

Die größte Tourismusgemeinde in der Steiermark verspricht zu jeder Jahreszeit Action und Abenteuer. Besonders fein: Die „Dachstein Dialoge“, das internationale Festival für Toleranz, feiert 2026 seine dritte Ausgabe. Mittels Vorträgen, Diskussionen und kulturellen Darbietungen wird hier ein Raum für respektvolles Miteinander geschaffen.

4. Murau, Steiermark

Obwohl Murau in der Steiermark das ganze Jahr hinweg einen Besuch wert ist, empfiehlt 1000things den Ort im August zu besuchen. Genauer am 15. August, zum Murauer Samsonumzug. Eine fünf Meter hohe Figur des biblischen Helden Samson wird von der Bürgergarde durch die Stadt getragen und in Szene gesetzt. Seit 2010 gilt das Spektakel als immaterielles Kulturerbe in Österreich.

5. St. Gilgen, Salzburg

© Getty Images

Das Salzkammergut punktet nicht nur im Sommer! Ein Ausflug an den Wolfgangsee lohnt sich vor allem in der Vorweihnachtszeit. Der Wolfgangseer Advent zählt zu den schönsten Weihnachtsmärkten des Landes. Auch der Hausberg verwandelt sich zu der Zeit in ein Paradies für Wintersport-Fans.

6. Schwarzenberg, Vorarlberg

Schwarzenberg im Bregenzerwald ist das ideale Familienziel. Alpakas besuchen, das wichtigste Schubert-Festival am Brittenberg erleben, durchs Fohramoos wandern oder im Hotel Hirschen einchecken: Im Winter sind die 100m und 400m langen Rodelstrecken ideal für Kinder. Die regionale Küche bietet ganzjährig Käsknöpfle und Gourmetgerichte.

7. Langenlois, Niederösterreich

© Getty Images

In Langenlois steht das ganze Jahr über Nachhaltigkeit im Fokus. Neben dem kostenlosen Verkehrsverbund Ostregion-Schnupperticket ist das Fahrrad das bevorzugte Fortbewegungsmittel, da die Stadt am Kamp-Thaya-March-Radweg liegt. Das „Langenlois Blooomt“-Festival im Schloss Haindorf bot 2025 aufregende Konzerte, u.a. von Christina Stürmer.

8. Ossiacher See, Kärnten

Der Ossiacher See in Kärnten ist bekannt für sein smaragdgrünes Wasser und die umliegende Bergwelt und bietet perfekte Bedingungen für Wassersport und Naturerlebnisse. Das renaturierte Bleistätter Moor zieht Vogelbeobachter an, das Stift Ossiach, das Domenig Steinhaus und die Burg Landskron bieten kulturelle Attraktionen.

9. Zams, Tirol

© Getty Images

Die kleine Gemeinde im Oberinntal in Tirol landet ebenfalls in den Top-10. Bei einem Besuch erlebt man nicht nur den Klettersteig Galugg, sondern auch die mystische Klamm im Zammer Lochputz mit ihrer Stierkopf-Felsformation und dem Lötzer-Wasserfall. Im Winter laden Christkindlmärkte und die majestätische Kronburg zu Ausflügen ein.

10. Krimmler Achental, Salzburg

Das Krimmler Achental in Salzburg, bekannt für die größten Wasserfälle Europas, begeistert im Sommer und Winter. Der Tauernradweg ist vor allem in den warmen Monaten beliebt und führt 310 km bis Passau. Im Winter lockt die Zillertal Arena mit Pisten, Höhenlanglaufloipe und Fackelwanderungen zu den gefrorenen Wasserfällen.