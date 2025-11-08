Relax-Oasen in Österreich: Die schönsten Wellnesshotels & Thermen für Entspannung

Eintauchen, abschalten, auftanken – in den besten heimischen Wellnessrefugien erwartet Sie Entspannung auf höchstem Niveau. Ob heilendes Thermalwasser, luxuriöse Spa-Behandlungen oder erholsame Saunawelten – von Bad Aussee bis ins Ötztal: Hier finden Körper und Seele ihr Zuhause auf Zeit.

Kurze Herbsttage? Im Narzissen Vital Resort belebt die Ausseer Sole Körper und Geist, im Spa Resort Geinberg lockt das neue Spa+.Wenn sich die Blätter verfärben, die Temperaturen draußen merklich sinken und die Tage kürzer werden, zieht es uns in die heimischen Wellnesshotels und Thermen, wo man die kühlen Herbsttage inmitten beeindruckender Natur und in wohltuend warmem Heilwasser genießen kann. Die Thermen des Landes laden zum Abschalten, Auftanken und Wohlfühlen ein. Insgesamt gibt es hierzulande rund 40, in denen Thermalwasser sprudelt. Die ReiseLust-Redaktion stellt ihre Favoriten vor.

Wellness trifft Sole – Auszeit im Narzissen Vital Resort

Im Narzissen Vital Resort, im pittoresken Bad Aussee verschmelzen Vier-Sterne-Suitenhotel und Solebad zu einem ganzheitlichen Wohlfühlerlebnis. Die Ausseer Sole, ein regionaler Heilschatz, spendet Energie und Kraft von innen. Im Solebad belebt das mineralreiche Wasser Körper und Sinne, während die Saunawelt mit unterschiedlichen Saunatypen – vom Dampfbad mit 40 °C bis zum Schwitzkastl mit heißen 80° – pure Entspannung verspricht. Im Vital Spa wird man mit Wohlfühlmassagen, Körperpeelings und Packungen sowie Kosmetikbehandlungen verwöhnt. Die Narzissen- Panorama-Fitness sorgt für Bewegung mit Aussicht – auf Wunsch sogar mit Personal Trainer! Solegrotte, Medical Fitness, das ganzheitliche Therapieprogramme sowie das Private SPA sorgen für Erholung auf höchstem Niveau.

Aldiana Club im Salzkammergut mit direktem Zugang zur Grimming Therme. © Aldiana Salzkammergut

Aktivurlaub mit Thermenluxus

Auf 850 Metern Seehöhe zwischen Dachstein und Grimming liegt der Aldiana Club Salzkammergut – das einzige Clubresort Österreichs mit direkter Anbindung an eine Therme. In 66 frisch renovierten Zimmern trifft moderner Stil auf alpine Gemütlichkeit. Nach Wandern, Radeln oder Skitouren lockt die Grimming Therme mit 8.000 m² Wasser- und Saunawelt plus geräumigem Panoramarestaurant und Bar, Relaxzonen und dem exklusiven Welldiana Club Spa – ideal zum Abschalten mit Panoramablick auf die Berge.

Spa Resort Geinberg. Ein luxuriöses Wellness-Refugium mit neuem SPAplus-Bereich. © Spa Resort Geinberg

Zwischen Karibik und Orient: Wohlfühlmomente im Spa Resort Geinberg

Im Spa Resort Geinberg treffen karibisches Lebensgefühl und orientalische Sinnlichkeit aufeinander – mit Hamam, Serailbad, CHAI Teebar, Arkadenhof und Dachgarten samt finnischer Sauna. In der Karibik-Lagune mit Sandstrand und Palmen werden die Cocktails bis zum Beckenrand serviert. Darüber hinaus punktet die Karibische Saunawelt mit 11 Themensaunen und Dampfbädern. Im neuen Adults-Only-Bereich SPAplus genießen Gäste exklusive Ruhe und besondere Wohlfühlmomente. Für Hotelgäste gibt’s (bis 24. 12.) die exklusive 20-minütige Wellness-Zeremonie „Smaragd des Sultans“, die ein reinigendes Peeling mit einer wohltuenden Seifenschaum-Massage vereint. Danach laden Schaum-Dampfbad, gemütliche Ruhezonen und Tee-Lounge,zum Entspannen ein.

Wellness. Thermalbäder, Spa & Entspannung im Eurothermen Resort Bad Ischl. © Eurothermen Resort

Salz und Wasser

Seit über 200 Jahren steht der malerische Kurort Bad Ischl für Erholung und Gesundheit. Hier nutzt man die natürliche Kraft der Sole, die aus salzhaltigem Gestein gewonnen wird. Über historische Leitungen aus Hallstatt, Bad Aussee und Bad Ischl gelangt sie direkt ins EurothermenResort Bad Ischl – übrigens der einzige Kurbetrieb in Bad Ischl, der direkt mit der Soleleitung verbunden ist. Eine besondere Wohlfühladresse ist das Vier-Sterne- Superior Hotel Royal: Über einen beheizten Panoramagang mit der Salzkammergut-Therme verbunden, genießen Hotelgäste am Morgen exklusiven Zugang; außerdem das hoteleigne Relaxium mit Saunen und Pools – und als Highlight die SkyLounge mit Infinity-Pool und Bergblick.

Piratenwelt Acapulco. Thermenurlaub für die ganze Familie im Eurothermen Resort in Bad Schallerbach. © Eurothermen Resort

Südseetraum und Abenteuer

Im Familienhotel Paradiso in Bad Schallerbach ist der Name Programm: Hier treffen Familienurlaub, Wellness und Action aufeinander. Geboten wird hier für die Kids ein Kinder- und Teensclub und Zeit zu zweit für die Eltern. Kleine Piraten toben in der spektakulären Wasserwelt Aquapulco mit Rutschen, Wellenbad und Piratenshows, während Eltern in der Tropicana-Therme unter Palmen entspannen oder im Sauna-Bergdorf AusZeit ins Schwitzen kommen. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel bietet stilvolle Zimmer, Verwöhn-Halbpension und eine exklusive Relax-Oase. Ob Abenteuer, Erholung oder gemeinsame Familienzeit – im Paradiso wird jeder Tag zum verlockenden Südseeurlaub mitten in Oberösterreich.

Aqua Dome. Die Therme mit Hotel im Tiroler Oberlängenfeld verzaubert mit seiner futuristischen Architektur. © Aqua Dome

Familienwellness in den Alpen

Im Herzen des Ötztals verbindet der Aqua Dome Tirol Therme Oberlängenfeld auf eindrucksvolle Weise Natur mit Architektur und Erholung. Über dem Tal schweben futuristische Wasserschalen, in denen Gäste scheinbar schwerelos in 36 °C warmem Thermalwasser relaxen – umgeben von der majestätischen Bergkulisse. Kinder entdecken in der Arche Noah Wasserwelt Rutschen, Kletterzonen und eigene Pools, während Erwachsene in der Saunawelt entspannen. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel ist durch einen beheizten Bademantelgang direkt mit der Therme verbunden – besonders praktisch für Familien und Wellnessurlauber.

Die Top-Adressen für Ihre Auszeit im bunten Herbst

Schlafen

Narzissen Vital Resort – Solebad & Hotel****/Bad Aussee. Das Suiten-Resort ist mit dem Narzissenbad verbunden. Geräumige, gemütlich eingerichtete Zimmer. Medical Wellness. Paket Kuschelzeit 2N im DZ inkl. Frühstück sowie Fuß- und Beinmassage und Ziegenbuttercremepackung in der Wasserschwebeliege ab 335 Euro p. P. www.vitalresort.at/de/vital-resort

Aldiana Club Salzkammergut****/Bad Mitterndorf. Das einzige Club Resort mit direkt verbundener Therme. 6.700 m2 großer Sauna- und Wellnessbereich mit 1.500 m2 Wasserfläche - neben Baby- und Kinderbecken, ein Thermalbecken mit Wildbach, 2 Kaskaden-Außenbecken sowie ein Sportbecken. 4N im DZ inkl. HP plus ab 530 Euro p. P. www.aldiana.com

Spa Resort Geinberg, Vitalhotel Geinberg****s/Geinberg. Vitalhotel mit liebevoll ausgestatteten Komfort-Zimmern. Angeschlossen an die Therme Geinberg, die Karibik-Feeling pur auf über 3.000 m² Wasserfläche bietet. Lazy Sunday 1N inkl. Halbpension im DZ für 2 Pers. ab 319 Euro. www.sparesortgeinberg.at

Hotel Royal ****s/Bad Ischl. Thermenhotel mit Sky Lounge, Infinity-Pool, Panorama-Sauna. Über einen Gang mit der Salzkammergut-Therme verbunden. 1N im Kristall-Zimmer für 2 Pers. inkl. Verwöhn-HP ab 400 Euro. www..eurothermen.at

Familienhotel Paradiso****s/Bad Schallerbach. Eigener Wellnessbereich für Hotelgäste sowie Zugang zur öffentlichen Therme (Aquapulco, Tropicana, AusZeit). 1N im DZ Classic für 2 Erw. + 1 Kind ab 550 Euro. www.eurothermen.at

Aqua Dome Tirol Therme****s/Oberlängenfeld. Wellnesshotel und Tirol Therme, einzigartige Thermen und Saunalandschaft. DZ Auszeit inkl. HP für 2 Pers. ab 448 Euro. www.aqua-dome.at

Tipps to go

Losergipfel 1.838 m. Mit der neuen Panoramabahn gelangt man zur Bergstation bei der Loseralm. Auf den Wanderwegen Nr. 256 oder Nr. 3 geht es vorbei am Loserfenster bis zum Gipfel