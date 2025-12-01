Fußgängerin von Auto erfasst: 20-Jährige gestorben

Die 20-Jährige wurde nach dem Unfall ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo sie nun starb.

Faak am See. Eine 20-jährige Frau ist am Montag nach einem schweren Verkehrsunfall vom Wochenende im Klinikum Klagenfurt gestorben. Die Frau hatte am Samstag um 23.20 Uhr als Fußgängerin eine Straße in Faak am See (Bezirk Villach-Land) überquert, als sie von einem Auto, gelenkt von einem 20-jährigen Mann, erfasst wurde.

Die schwer verletzte Frau wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo sie nun starb, bestätigte eine Spitalssprecherin auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.