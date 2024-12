Die Inspirationsplattform Pinterest nimmt das Modejahr 2025 genauer unter die Lupe und untersucht für ihre jährliche Trendanalyse Milliarden von Suchanfragen.

Das Jahr 2025 beginnt mit einer Reihe globaler und politischer Herausforderungen, die nicht spurlos an uns vorübergehen. Doch in der Modewelt zeigt sich eine klare Tendenz: Eskapismus ist das Stichwort – durch aufregende, auffallende Outfits, die uns in eine fantasievolle Welt entführen.

Pinterest hat seinen jährlichen Trendbericht veröffentlicht, und eines steht fest: 2025 wird mutig! Minimalismus tritt in den Hintergrund, während verschiedene Modetrends mit verträumten Silhouetten, bunten Prints und überraschenden Kombinationen ein kreatives Gegenprogramm zur Realität bieten.

Pinterest Predicts

Mit über einer halben Milliarde monatlicher Nutzer ist Pinterest eine der führenden Inspirationsplattformen – und ihre Trends halten fast doppelt so lange wie auf anderen Plattformen. Besonders Gen Z, die 40 % der User ausmacht, treibt immerhin 65 % der Trends voran. Und: Mit einer Trefferquote von 80 % bei ihren Prognosen lohnt es sich, Pinterests Vorhersagen ernst zu nehmen. Wir haben die spannendsten sechs Modetrends für 2025 herausgepickt.

Diese Fashion-Trends erwarten uns 2025

Trend #1: Twin-Fits

© Getty Images ×

Früher ein absolutes No-Go, jetzt der heißeste Look des Jahres: Partnerlooks feiern 2025 ihr großes Comeback. Egal, ob Festival-Outfits, Streetwear oder Date-Night-Looks: abgestimmte Styles werden 2025 zum ultimativen Fashion-Statement.

Trend #2: Fisherman-Ästhetik

© Getty Images ×

Leinen los! Maritime Vibes setzen Segel Richtung Mainstream. Ob gestreifte Shirts, grober Strick oder maritim inspirierte Accessoires – dieser Trend bringt das Meer in unseren Alltag und spricht sowohl Gen Z als auch Gen X an.

Trend #3: Goddess Complex

© Getty Images ×

Gold steht 2025 ganz oben auf der Liste: Frauen feiern ihre sinnlich-göttliche Seite mit opulenten Beauty-Looks, Goddess Braids, aufwendigen Nageldesigns und natürlich jeder Menge Gold-Elemente – vom Make-up bis zu Schmuckstücken.

Trend #4: Cherry Vibe

© Getty Images ×

Die Kirsch-Ästhetik ist der wohl süßeste Trend des Jahres. Was als Food-Trend begann, erobert jetzt Fashion, Beauty und Interior. Ob als fröhlicher Print oder als intensive Rot-Nuance – die Kirsche wird 2025 zur Fashion-Inspiration schlechthin.

Trend #5: Rokoko-Revival

© Getty Images ×

2025 heißt es Rokoko statt Rock 'n' Roll. Gen Z und Boomer lassen sich von dieser opulenten und ultra-femininen Epoche inspirieren. Ob Korsettkleider, Tüll oder luxuriöse Accessoires: je üppiger, desto besser.

Trend #6: Biker-Boho

© Getty Images ×

Adieu, Hippie-Ästhetik! Hallo, Biker-Boho. In 2025 machen Gen Z und Boomer die Straßen mit ausgefallenen Lederhandtaschen, weiten Röcken, Bikerboots und Fransen unsicher.