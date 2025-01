Nach Akademikerball: Besucher (60) brutal auf Heimweg verprügelt

Die Polizei fahndet nach den noch unbekannten Tätern. Drei Zeuginnen halfen nicht.

Der heftige Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr in Graz. Ein 60-Jähriger hatte den Akademikerball besucht und war verließ gerade mit seiner Frau die Veranstaltung. Im Bereich des Andreas-Hofer-Platzes wurde der Ball-Besucher plötzlich von hinten von zwei Unbekannten mit Schlägen und Tritten attackiert. Das Opfer aus dem Bezirk Liezen stürzte und wurde am Oberkörper verletzt.

Zeuginnen sahen tatenlos zu

Drei Frauen hatten die brutalen Szenen beobachtet. Geholfen hat aber keiner von den Zeuginnen. Im Gegenteil: Die zwei Täter und die Frauen liefen nach dem Vorfall davon. Die Ehefrau des Verletzten kontaktierte ihre Tochter, welche zu Hilfe eilte. Sie verständigte schließlich auch die Rettung. Ein vorbeikommender Passant, welcher am Heimweg von seiner Arbeit war, verständigte auf Ersuchen der Familienangehörigen die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb bislang jedoch ergebnislos. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der schweren Körperverletzung. Dabei stehen die beiden unbekannten Männer, aber auch die drei anwesenden Frauen im Fokus der Ermittlungen. Ob es sich bei den Frauen um Mittäter oder bloße Zeuginnen handelt, steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.