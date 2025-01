Junge Fahrgäste attackierten Wiener Taxler

Die fünf Fahrgäste attackierten den Taxilenker während der Fahrt.

Ein heftiger Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend um 17.30 Uhr in Wien-Landstraße. Dort gingen während der Fahrt plötzlich fünf Taxi-Kunden auf den Fahrer los. Einer der Fahrgäste hielt dem Taxler dabei einen spitzen Gegenstand an den Hals. Einer der Angreifer schnappte sich schließlich die Geldbörse des Opfers. Danach attackierten sie den 55-Jährigen mit Fäusten.

Ohne sich umzusehen, flüchteten die fünf Jugendlichen in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach den Männern verlief negativ. Der Taxler wurde bei dem Angriff zum Glück nur leicht verletzt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.