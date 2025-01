Pkw erfasste Teenie (13) bei Spaziergang mit Eltern

Der Teenie wurde unbestimmten Grades verletzt.

Ein 13-Jähriger war Montagnachmittag mit seinen Eltern zu Fuß in Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, unterwegs. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde er von einem PKW erfasst und unbestimmten Grades verletzt.Der 13-Jährige aus dem Bezirk Liezen wollte beim Spazieren mit seinen Eltern gegen 14 Uhr die Fahrbahn überqueren. Dabei dürfte er den Abstand zu einem herannahenden PKW unterschätzt haben. Er wurde beim Überqueren der Fahrbahn vom PKW eines 38-jährigen Letten erfasst und unbestimmten Grades verletzt.Der 13-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Schladming gebracht. Ein Alkoholtest mit dem PKW-Lenker verlief negativ.