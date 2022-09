6 Syrer quälten und schlugen Afghanen in Asylunterkunft

Mit Holzstangen verprügelt wurde ein 16-Jähriger von anderen Teenager-Flüchtlingen.

Ktn. Zu den Übergriffen kam es in einer Asylunterkunft im Bezirk Klagenfurt-Land unter den nach eigenen Angaben 15- bis 17-jährigen Insassen. Die Leitung alarmierte Mittwochabend die Polizei, weil drei syrische Teenies einen Afghanen (16) geschlagen und gequält hatten. Wie sich bei den Erhebungen vor Ort herausstellte, war es schon am Tag davor zu einem ähnlichen Vorfall gekommen – da waren neben den drei als Täter ausgeforschten Angreifern drei weitere Syrer auf den Afghanen losgegangen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar – das Opfer wurde im UKH Klagenfurt ambulant behandelt, die Syrer bekamen ein Annähe­rungs- und Betretungsverbot und wurden in andere Unterkünfte nach Klagenfurt und Villach gebracht.