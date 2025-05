Tanner hält sich bei Wehrpflicht-Dauer bedeckt

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hält sich bedeckt, was eine allfällige Verlängerung des Präsenzdienstes angeht

In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" verwies sie auf die dazu eingesetzte Arbeitsgruppe. Natürlich sagten Militärs, dass am besten ein oder sogar zwei Jahre wären, doch sie als Politikerin habe auch andere Aspekte wie die Wirtschaft mitzudenken. Eine Wehrpflicht für Frauen lehnt Tanner ab, solange nicht völlige Gleichberechtigung erreicht sei.

Was die Sparmaßnahmen in ihrem Ressort angeht, besteht die Verteidigungsministerin darauf, dass diese nicht den militärischen Aufbauplan und die Soldaten direkt betreffen dürften. Ansetzen will sie etwa bei Beratungsleistungen, Inseraten oder bei Dienstreisen, wo man die Zahl der Teilnehmer redimensionieren könnte. Auch könnten Veranstaltungen vermehrt unter der Woche stattfinden, weil damit weniger (teure) Mehrdienstleistungen entstünden.

Bedeckt hält sich Tanner, was die Flugshow Airpower angeht, die kommendes Jahr stattfinden sollte. Sie verwies darauf, dass hier auch Sponsor Red Bull und die steirische Landespolitik beteiligt seien. Die Frage sei hier, ob Intervalle von "zwei, drei, vier, fünf Jahren" sinnvoll seien.