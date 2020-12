Top-Stars für "Jedermann"

Nach Caroline Peters und Tobias Moretti übernehmen Altenberger und Eidinger.

Mix. Der Salzburger Jedermann wird 2021 generalüberholt. Auf Tobias Moretti folgt im 101. Jahr der Festspiele der deutsche Schauspieler Lars Eidinger (44). Er ist einer der vielversprechendsten Mimen im deutschsprachigen Raum und bekannt aus Serien wie Babylon Berlin und Filmen wie Personal Shopper, wo er bereits an der Seite von Hollywood-Star Kristen Stewart spielte. Auf der Festspielbühne wird ebenfalls eine Top-Schauspielerin die neue Frau an seiner Seite: Power­frau Verena Altenberger übernimmt die Rolle der Buhlschaft.

Verena Altenberger: »Ein Traum geht in Erfüllung«

Freude. Altenberger bringt frischen Wind in die Mozartstadt. Die Jungschauspielerin zählt bereits jetzt zu den Publikumslieblingen der Österreicher. In Magda macht das schon! punktet sie mit ­ihrem losen Mundwerk, im Drama Die beste aller Welten spielt sie eine Drogensüchtige. Schnell zeigte sich, wie wandelbar Altenberger ist. Als neue Buhlschaft kann sie dies im Sommer 2021 erneut beweisen. „Die Buhlschaft zu spielen und damit auch den magischen Festspielsommer in Salzburg direkt in dessen Epizentrum zu erleben, ist ein Kindheitstraum von mir. Und der geht jetzt in Erfüllung“, sagte sie im APA-Interview.