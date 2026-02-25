Monatelange Sperre: Maxingstraße wird bis Dezember zur Baustelle

Monatelange Bauarbeiten stehen in Hietzing an. In mehreren Gassen rund um die Maxingstraße wird heuer intensiv gegraben. Der Ausbau der Fernwärme bringt dabei auch eine Verkehrssperre ab April.

Entlang der Maxingstraße entsteht eine neue Fernwärme-Leitung, die den 13. Bezirk bis Jahresende begleiten wird. Die Wiener Netze setzen das Projekt im Auftrag von Wien Energie um. Verlegt wird die Leitung im Abschnitt zwischen Montecuccoliplatz und Trauttmansdorffgasse über die Volkgasse, Hanselmayergasse und Maxingstraße. Seit Mitte Jänner laufen die Vorbereitungen, bis Dezember soll alles fertig sein.

Sperre ab April

Für Anrainer bedeutet das eine lange Phase mit Einschränkungen. Ab 7. April sperrt die Stadt die Maxingstraße für Öffis und den Individualverkehr. Die Zufahrt für die unmittelbaren Anrainer bleibt aber weiterhin möglich. Für Buslinien richtet man einen Ersatzverkehr ein, die konkreten Umleitungen will man rechtzeitig bekannt geben. Im Zuge der Errichtung der Fernwärme-Leitung wird auch die im selben Bereich verlaufende Wasserleitung erneuert sowie nach Abschluss der Arbeiten der Straßenbelag saniert.

Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP) wirbt um Verständnis. "Mir ist bewusst, dass die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen in den kommenden Monaten mit Einschränkungen und Unannehmlichkeiten verbunden sein werden. Gleichzeitig stellen diese Maßnahmen einen wichtigen Schritt in Richtung einer alternativen Energieversorgung und Modernisierung der Infrastruktur dar", so Zinkl.

Infoabende im Tiergarten

Wer Fragen hat, kann sich am 24. und 25. Februar jeweils zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Orangerie im Tiergarten informieren. Vertreter des Bezirks, der Stadt Wien, der Wiener Netze und der Wiener Linien stehen dort Rede und Antwort. Anmelden kann man sich bis 19. Februar per Mail oder telefonisch.