Wasserpolizei Kroatien
Urlauber in Gefahr

Riesige Weltkriegs-Mine bei Rovinj entdeckt

03.03.26, 10:05 | Aktualisiert: 03.03.26, 11:24
Aufwendiger Einsatz! In einer beliebten Badebucht bei Rovinj in Kroatien haben Einsatzkräfte eine große Weltkriegs-Mine gefunden und sicher entschärft.

Bei Arbeiten in der Bucht Lone, einem bekannten Küstenabschnitt bei Rovinj, stießen Taucher auf eine mehrere hundert Kilogramm schwere Antischiffsmine aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Fund löste sofort einen groß angelegten Sicherheitseinsatz aus, da der Zustand des Sprengkörpers als kritisch galt.

Spezialkräfte der Polizei und Sprengstoffbeseitigungstaucher aus Pula und Karlovac übernahmen den gefährlichen Einsatz. Da eine Entschärfung direkt vor Ort nicht möglich war, wurde die Mine vorsichtig an die Oberfläche gebracht und an Land transportiert. Dort konnte der Sprengkörper schließlich sicher entschärft werden. "Es war eine anspruchsvolle Operation", erklärte Zdravko Delač, Leiter der regionalen Kampfmittelbeseitigungseinheit von Rijeka. 

Behörden warnen vor weiteren Relikten 

Nach dem erfolgreichen Einsatz hoben die Behörden die Sperre der Bucht auf und gaben Entwarnung. Gleichzeitig warnten sie, dass in der Adria noch weitere Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnten, die ähnliche Risiken darstellen.

