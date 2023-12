Zug überfährt Betrunkenen – Doch der bleibt unverletzt

Der aufmerksame Lokführer erkannte die lebensgefährliche Situation und leitete sofort eine Notbremsung ein.

Ein spektakulärer Vorfall schockierte die Passagiere am Backnanger Bahnhof am vergangenen Samstagmorgen. Ein 37-jähriger Brasilianer stolperte betrunken am Bahnsteig 4 und fiel ins Gleisbett. Doch das Unglaubliche geschah: Ein herannahender Zug überrollte den Mann, ohne ihn zu verletzen.

Mann blieb auf Schienen liegen

Der Vorfall ereignete sich gegen 5 Uhr, als der alkoholisierte Mann zwischen den Schienensträngen liegen blieb. Mit über 1,6 Promille im Blut verbrachte er dort etwa eine halbe Stunde, bevor eine Regionalbahn das Gleis befuhr.

Der aufmerksame Lokführer erkannte die lebensgefährliche Situation und leitete sofort eine Notbremsung ein. Trotzdem geriet der Betrunkene unter die Räder. Glücklicherweise verhinderte seine Position zwischen den Schienensträngen ernsthafte Verletzungen. Bahnmitarbeiter zogen den unverletzten Mann wenig später auf den Bahnsteig.

Die Einsatzkräfte vor Ort kümmerten sich um den Glückspilz aus dem Rems-Murr-Kreis und brachten ihn sicher nach Hause. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein Sprecher kommentierte: "Es grenzt an ein Wunder, dass der Mann diese Begegnung mit dem Zug unbeschadet überstanden hat.