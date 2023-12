Kinderleiche bei Suche nach Zweijähriger in Deutschland gefunden

Mädchen (2) bei eisiger Kälte vermisst: Suchaktion mit 200 Einsatzkräften Große Suchaktion in Deutschland: Rund 200 Rettungskräfte haben am gestrigen Sonntagabend die malerische Gemeinde Bingen am Fuße der schwäbischen Alb in einer verzweifelten Suche nach einem vermissten zweijährigen Mädchen durchkämmt.