Lauf-Star bricht wenige Meter vor Marathon-Ziel zusammen: Konkurrenten helfen ihm über Ziellinie

Der New-York-Marathon, mit über 50.000 Teilnehmern, ist ein Event der Superlative, das alle anderen Marathons in der Teilnehmerzahl übertrifft.

Der polnische Athlet Adam Kszczot (34) ließ sich in New York auf ein ungewöhnliches Abenteuer einließ: seinen ersten Marathon. Der mehrfache Europameister über 800 Meter wagte sich an die 42,195 Kilometer durch die Straßen von New York City – und erlebte einen Kampf, der die Herzen berührte.

Als der erfahrene Läufer nur noch wenige Meter vom ersehnten Ziel entfernt war, versagten seine Beine. Fremde Läufer boten ihm seine Unterstützung an, um Kszczot über die Ziellinie zu tragen.

Der New-York-Marathon, mit über 50.000 Teilnehmern, ist ein Event der Superlative, das alle anderen Marathons in der Teilnehmerzahl übertrifft. Für Kszczot, der sich eigentlich auf die 800 Meter spezialisiert hat und sechsfacher Europameister in dieser Disziplin ist, war dies eine Herausforderung fernab seiner gewohnten Laufstrecken.

Sein beeindruckender Kampfgeist und seine Hingabe zum Sport brachten ihn trotz der unerwarteten Schwierigkeiten zu einer beachtlichen Zeit von 2:50:09.

Die dramatische Szene, wie Kszczot mit letzter Kraft ins Ziel stolperte, wurde auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) geteilt. Kommentare lobten nicht nur seine Leistung, sondern auch die Solidarität der anderen Läufer, die ihm halfen, die letzten Meter zu bewältigen. Ein Nutzer betonte: "Sie sollten eine Fairplay-Auszeichnung erhalten."