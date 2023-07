Twitter-Konkurrent Threads knackt 100-Mio.-Marke

Mark Zuckerberg hat eine wahre Winner-App auf den Markt gebracht.

Rasant. Das als Konkurrenz zum US-Kurznachrichtendienst Twitter aus der Taufe gehobene Netzwerk Threads hat in nur fünf Tagen 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer für sich gewinnen können. Wie der Online-Datendienst Quiver Quantitative mitteilte, knackte der Internetdienst des US-Konzerns Meta diese Marke am Montagvormittag. Andere Websites, die sich an der Zahl der Downloads der App orientieren, sahen die Schwelle sogar noch früher überschritten.

Rekord. Threads ist seit Mittwoch vergangener Woche in den Stores von Apple und Android in 100 Ländern verfügbar, allerdings bisher noch nicht in Europa. Hier verzögert sich der Start wegen der noch ausstehenden Zustimmung aus Brüssel.

Threads übertrumpfte nun auch den bisherigen Rekord der am schnellsten wachsenden App - der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Dienst ChatGPT benötigte zwei Monate, um 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zu bekommen, bei der Video-App TikTok dauerte es neun Monate und Instagram selbst brauchte nach dem Start 2010 dafür zweieinhalb Jahre.

Damit hat Zuckerbergs Twitter-Killer bereits rund 50 Prozent des User-Volumens von Elon Musks Platform.