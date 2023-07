Frau wollte 5 lebende Schlangen in BH über Grenze schmuggeln

Der Zoll gab nicht bekannt, warum die Frau die Schlangen ins Land schmuggelte und welche Anklage ihr droht.

Letzten Monat wurde eine Frau an einer chinesischen Grenzübergangsstelle angehalten, als Zollbeamte ihre "seltsame" Körperform bemerkten - und fünf lebende Kornnattern in ihrem BH fanden. Die Passagierin hatte die Tiere in Strümpfe eingewickelt und an ihre Brust geschnallt, um sie durch den Futian-Hafen in Shenzhe zu schmuggeln, einer Stadt, die Hongkong mit dem chinesischen Festland verbindet, berichtet die South China Morning Post.

Einfuhr eigentlich untersagt

Der Zoll gab nicht bekannt, warum die Frau die Schlangen ins Land schmuggelte und welche Anklage ihr droht. Die Tiere, die für ihren sanften Charakter und ihre leuchtenden Farben bekannt sind, erfreuen sich unter chinesischen Tierliebhabern zunehmender Beliebtheit, so die Zeitung.

Die chinesischen Zollvorschriften verbieten die Einfuhr von Tieren aus dem Ausland, ohne dass sie einer Quarantäneuntersuchung unterzogen werden, um die Einschleppung invasiver Arten und die Übertragung von Krankheiten zu verhindern.