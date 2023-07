Der Mann bohrte mit einem Bohrer seinen Schädel auf und implantierte den Chip in seinem Gehirn.

Ein Mann behauptet, er habe sich einen Chip ins Gehirn implantiert, in der Hoffnung, dass er eines Tages in der Lage sein wird, seine eigenen Träume zu kontrollieren. Der Russe Michael Raduga hat während seiner 10-stündigen selbst durchgeführten neurochirurgischen Operation, die er letzten Monat bei sich zu Hause durchführte, "eine Menge Blut" verloren.

War kurz davor aufzugeben

© Instagram/@michael_raduga

Obwohl er sich dafür entschied, sein eigenes Gehirn zu operieren, erzählte Raduga der Daily Mail, dass er keine neurochirurgischen Qualifikationen hat und dass er Teile seiner Haut mit Büroklammern zurückhielt, während er mit einem Bohrer, den er in einem Baumarkt gefunden hatte, an seinem Schädel arbeitete, um die Elektrode zu implantieren.

© Instagram/@michael_raduga

Über den Eingriff sagte er: "Während der ersten 30 Minuten war ich mehrmals kurz davor, aufzugeben, weil ich vor allem viel Blut verloren habe - ungefähr einen Liter Blut. Und ich hatte Angst, ich könnte einfach das Bewusstsein verlieren. Ich bin froh, dass ich überlebt habe, aber ich war bereit zu sterben. Für viele Menschen wird es eine Art von Unterhaltung sein. Stellen Sie sich einen gelähmten Menschen vor, der in diesem Leben nichts erleben kann, und jetzt finden wir einen Weg, ihm zu helfen, in einen luziden Traum zu gelangen, in dem alles möglich ist. Sex haben, etwas essen, etwas Interessantes tun."

Fünf Wochen nach der Implantation des Chips entfernte Raduga diesen wieder, aber es besteht die Sorge, dass er bereits durch die Durchführung des Eingriffs langfristige Schäden davontragen könnte.