Kurios: Wizzair-Jets kollidieren auf Stellplatz

Zwei Airbus A320 der Fluggesellschaft Wizz Air sind in Suceava, Rumänien, am Boden zusammengestoßen, was zu Verspätungen bei beiden Flügen führte.

W64692, der von Suceava, Rumänien, nach Dortmund fliegen sollte, kollidierte mit HA-LWZ, der nach seiner Ankunft vom Flughafen London Luton über Nacht auf dem rumänischen Flughafen zwischengelandet war. Die Video- und Fotoaufnahmen zeigen die erheblichen Schäden, die beim Zusammenstoß der beiden Airbusse A320 von Wizz Air entstanden sind. Die Sharklets von 9H-WBV kollidierten mit dem rechten Höhenleitwerk von HA-LWZ, wobei beide Teile beider Flugzeuge beschädigt wurden. Es ist unklar, wie lange es dauern wird, bis beide Flugzeuge wieder flugtauglich sind, da laut RadarBox.com bisher keine zukünftigen Flüge gebucht wurden.