Mann kaufte sich lebenslangen Flugpass: Flog bereits 23 Millionen Meilen

Tom Stuker aus New Jersey ist der Alptraum einer jeden Fluglinie. Er kaufte sich ein lebensalnges Ticket uns nutzt dieses auch häufig aus. Seine 23 Millionen Flugmeilen verdankt er einem Kauf aus dem Jahr 1990, als er für 290.000 Dollar einen lebenslangen Flugschein für United Airlines erwarb. "Die beste Investition meines Lebens", sagte Stuker der Washington Post.

Reist durch die Welt

Der Mann flog bereits viermal von Newark nach San Francisco, gefolgt von einer Reise von Bangkok nach Dubai und zurück. Pausen gab es nur durch die Wartezeiten auf den jeweiligen Flughäfen. "Wenn ich mehr als eine Woche an einem Ort verbringe, denke ich: 'Ich muss wieder in die Luft gehen. Ich habe mehr Angst, auf dem Boden zu sein als in der Luft", sagte der Vielflieger 2019 gegenüber The Post.

Stuker hat mit seinem unbegrenzten United-Pass über 100 Länder bereist und teilt den Reichtum sogar mit seiner Frau, mit der er über 120 "Flitterwochen" verbracht hat. Stuker hatte sogar das Vergnügen, einige Berühmtheiten als Sitznachbarn zu haben, wie Janet Jackson, Steven Tyler und Bill Murray.

Bei den Tausenden von United-Flügen, die er absolviert hat, hat Stuker sogar vier Menschen in der Luft sterben sehen. "Alles Herzinfarkte. Ein paar von ihnen habe ich auch gesehen. Sie starben direkt in ihren Sitzen. Der letzte war mit mir auf einem Geschäftsflug, von Chicago nach Narita [Tokio]", sagte er der Washington Post.

Als Zeichen der Wertschätzung für Stucker hat die Fluggesellschaft seinen Namen auf zwei ihrer Flugzeuge geklebt und ihn gebeten, bei der Gestaltung des Menüs in den Flugzeugen mitzuwirken.