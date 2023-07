Messi-Wahnsinn: Mega-Show bei Inter Miami Präsentation

Messi-Hype in den USA: Der argentinische Weltmeister wurde in der Nacht auf Montag offiziell in Miami als Spieler von Inter Miami vorgestellt.

Im regennassen DRV PNK-Stadion in Miami wurde Lionel Messi am Sonntag zusammen mit seinem Mannschaftskameraden Sergio Busquets vor ausverkauftem Haus und trotz widriger Wetterbedingungen offiziell als Spieler von Inter Miami vorgestellt.

© getty ×

Mega-Hype

Im Rahmen der Zeremonie wurde im Stadion ein spezielles Video abgespielt, in dem verschiedene Prominente aus Miami und dem ganzen Land Messi in der Stadt und in den USA willkommen hießen.

Im Anschluss an die Präsentation wird Messi mit der Vorbereitung auf sein Debüt am Freitag, den 21. Juli, gegen den mexikanischen Verein Cruz Azul im Ligapokal 2023 beginnen. Der Transfer von Lionel Messi ist der mit Abstand größte Coup der MLS-Liga in den USA. In einem wahren Wettbieten konnten sich die Amerikaner die Dienste der Weltstars sichern. Auch die Saudi-Arabien war an den Diensten von Messi mehr als nur interessiert, kassierte schlussendlich aber eine Absage.